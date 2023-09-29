Россиянам указали на важную особенность новых штаммов COVID-19 Минздрав России: новые штаммы COVID-19 стали менее агрессивными

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Новые штаммы коронавирусной инфекции COVID-19 продолжают появляться, однако они не отличаются агрессивностью, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире «Россия 24». В то же время он обратил внимание на незначительные изменения скорости распространения заболевания.

Изменчивость продолжается у новой коронавирусной инфекции, но агрессивностью новые штаммы не отличаются, — сказал министр.

По его словам, в сложившейся ситуации лицам из групп риска следует проявить осторожность и надевать маски в местах скопления людей. Гражданам с симптомами COVID-19 министр порекомендовал соблюдать самоизоляцию.

Ранее Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в России на 22,3%. По мнению иммунолога Николая Крючкова, пик новой волны распространения инфекции следует ожидать в ноябре-декабре, чему поспособствует снижение уровня коллективного иммунитета.

Доктор биологических наук Петр Чумаков утверждал, что коронавирус будет давать волны заболеваемости в России на протяжении двух ближайших лет. В дальнейшем, по словам эксперта, инфекция станет неотличимой от обычной простуды.