Крещение в 2024 году: когда, что можно и нельзя делать, приметы, купание

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крещение Господне в России отмечается 19 января, этот день считается непереходящим, то есть его дата не меняется год от года. Что можно и нельзя делать, какие традиции и приметы?

Что известно про историю происхождения праздника

Записи в Евангелии рассказывают о событии, которое произошло, когда Иисус достиг 30-летнего возраста и прибыл к реке Иордан, где его крестил Иоанн Креститель.

Согласно священным текстам, это событие имело большое духовное значение. После крещения открылись небеса, и Дух Божий в форме голубя склонился над Иисусом, а с небес послышался голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». Это событие стало символом крещения и явления Пресвятой Троицы.

Для христиан крещение Иисуса Христа имеет огромное значение, потому что после него началась публичная служба Сына Божьего. Именно поэтому для верующих Крещение всегда было особым праздником.

Что можно и нельзя делать в Крещение

В русских православных церквях накануне Крещения Господня, в Крещенский сочельник, проводят всенощное бдение. 18 января принято употреблять в пищу особое постное блюдо — сочиво (каша из пшеницы или риса с сухофруктами, которую также называют кутьей).

Особое значение в этот день имеет вода. Ее освящают, а затем набирают в емкости и хранят в течение года. Считается, что эта вода обладает целебными свойствами и помогает излечить многие болезни.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный обычай на Крещение — окроплять жилье святой водой. Взяв стакан с крещенской водой и щепотью правой руки зачерпывая воду, необходимо в виде креста осенять каждый угол комнаты. Начинать окропление следует от входной двери и двигаться по дому по часовой стрелке. При этом нужно открыть форточку или окно в помещении для того, чтобы ушла вся плохая энергетика.

Также в Крещение на многих водоемах делают специальные проруби, в которых верующие окунаются три раза. Купание в проруби не является церковным обрядом, это именно народная традиция празднования.

Что касается запретов, то в этот день, как и в любой другой православный праздник, нельзя ругаться, ссориться, желать людям зла. Не стоит выбрасывать еду со стола — лучше отдать ее нуждающимся или животным.

Также лучше отложить на другое время уборку или стирку, потому что в Крещение вся вода считается освященной.

Приметы о погоде на Крещение

Если 19 января будет погода без осадков, то такой она продержится ближайшие несколько недель, а если будет пасмурно и холодно — стоит ждать хороший урожай в этом году.

Если вечером на Крещение на небе будут видны звезды, то весеннее тепло наступит раньше, лето будет сухим и земля даст богатый урожай грибов, орехов, а также ягод.

Полный месяц в крещенскую ночь предвещает полноводие весной. Если идет дождь, то будет дождливо до конца месяца. Крещенские морозы крепче, чем рождественские, — это означает, что год будет урожайным.

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