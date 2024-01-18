Священник дал советы, как одеться для крещенских купаний Священник посоветовал женщинам не надевать на Крещение футболку на голое тело

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщинам не следует надевать футболку на голое тело для крещенских купаний, посоветовал глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий. В беседе с «Москвой 24» священник напомнил, что в древней церкви даже был создан специальный церковный чин для крещения женщин, чтобы священнослужители не смотрели на полуобнаженное тело.

В футболках на голое тело я не вижу смысла. В древней церкви, например, священники не крестили женщин — для этого были созданы специальные церковные чины, потому что мужчинам смотреть на полуобнаженное женское тело было немыслимо, — пояснил иеромонах.

По его словам, для окунания в прорубь подойдут такие же вещи, которые обычно используют для купания в бассейне или на пляже. Священник отметил, что церковь действует согласно нормам цивилизованного поведения и призвал «не изобретать что-то дополнительное». Иеромонах порекомендовал сразу же после купания надеть теплые обувь и одежду, а голову укутать шарфом.

Педиатр Рамил Шахвеледов ранее рассказал, что крещенские купания противопоказаны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, гипертонии, эпилепсии и нарушении кровообращения. Для детей погружение в прорубь чревато судорогами и остановкой сердца.