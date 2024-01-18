«Судороги, остановка сердца»: врач об опасности крещенских купаний Педиатр Шахвеледов: крещенские купания противопоказанны при болезнях сердца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крещенские купания в ледяной воде противопоказанны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, гипертонией эпилепсией и нарушением кровообращения, рассказал NEWS.ru педиатр Рамил Шахвеледов. Медик добавил, что для детей погружение в прорубь чревато судорогами и остановкой сердца.

Противопоказания: сердечно-сосудистые заболевания, эпилепсия, нарушения кровообращения. Также погружение в холодную воду не рекомендуется во время беременности, поскольку приводит к риску осложнений беременности и развития плода. Крещенские купания могут быть опасными для детей, особенно если они не подготовлены к такой процедуре. Купание в холодной воде может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая гипотермию, судороги и даже остановку сердца, — отметил Шахвеледов.

Накануне терапевт Яна Шмелева рассказала NEWS.ru, что максимальная продолжительность окунания в прорубь на Крещение — 60 секунд. Медик добавила, что купаться можно только в специально оборудованных местах, где дежурят бригады врачей и спасателей.

Собеседница подчеркнула, что за полтора-два часа до окунания человек должен поесть, так как нельзя погружаться в ледяную воду на голодный желудок. Шмелева напомнила, что при выходе из проруби нужно растереться полотенцем, одеться и выпить горячий чай.