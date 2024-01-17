Терапевт назвала максимальную продолжительность крещенского купания Терапевт Шмелева: окунаться в прорубь на Крещение можно максимум на 60 секунд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максимальная продолжительность окунания в прорубь на Крещение — 60 секунд, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской КБ Минздрава МО Яна Шмелева. Медик добавила, что купаться можно только в специально оборудованных местах, где дежурят бригады врачей и спасателей.

Купаться можно только в специально оборудованных местах, где дежурят медики и спасатели. Пребывание в ледяной воде должно составлять не более 30–60 секунд. Голову и лицо мочить нежелательно, особенно затылок, где находится ствол мозга. Не принимать алкоголь, так как он, как и холодная вода, также влияет на сосуды, — отметила Шмелева.

Собеседница подчеркнула, что за полтора-два часа до окунания человек должен поесть, так как нельзя погружаться в ледяную воду на голодный желудок. Шмелева напомнила, что при выходе из проруби нужно растереться полотенцем, одеться и выпить горячий чай.

Ранее педиатр Рамил Шахвеледов рассказал NEWS.ru, что ребенка лучше заранее предупредить, что ему предстоит купание в проруби на Крещение, а также не заставлять его сразу погружаться в воду. Он отметил, что после обряда нужно напоить ребенка теплым напитком, как можно быстрее вытереть и согреть.

Медик подчеркнул, что перед погружением в воду ребенку лучше сделать глубокий вдох. Врач отметил, что родители не должны отходить от детей ни на шаг во время их купания в проруби.