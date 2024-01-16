Педиатр назвал правила безопасных крещенских купаний для детей Педиатр Шахвеледов: детей на Крещение лучше купать в проруби в теплом помещении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребенка лучше заранее предупредить, что ему предстоит купание в проруби на Крещение, а также не заставлять его сразу погружаться в воду, рассказал NEWS.ru заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской КБ Рамил Шахвеледов. Он отметил, что после обряда нужно напоить ребенка теплым напитком, как можно быстрее вытереть и согреть.

Если вы решите купать своего ребенка, то лучше всего делать это в теплом помещении или на улице при температуре не ниже 18 градусов Цельсия. Начинайте закаливание организма ребенка заранее. Для этого можно принимать контрастный душ или проводить другие процедуры закаливания. Не заставляйте ребенка сразу же погружаться в воду. Лучше начать с обтирания тела мокрым полотенцем или обливания ног холодной водой, — добавил Шахвеледов.

Медик подчеркнул, что перед погружением в воду ребенку лучше сделать глубокий вдох. Врач отметил, что родители не должны отходить от детей ни на шаг во время их купания в проруби.

Не отходите от ребенка во время купания ни на шаг. Находитесь рядом и следите за его состоянием. Ребенку не рекомендуется погружаться в холодную воду с головой. После купания обязательно согрейте ребенка. Для этого его нужно быстро вытереть и одеть. Напоите ребенка теплым напитком, — рассказал педиатр.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что аномальные морозы в Москве отступают, а на смену им придут «крещенские оттепели». По его словам, с 15 января в столицу придут теплые воздушные массы, а температура воздуха повысится до минус 1–3 градусов.