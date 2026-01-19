Жители Красноярска замерзали в очереди на Крещение из-за ошибки В Красноярске десятки людей оказались в очереди на Крещение в 40-градусный мороз

В Красноярске в крещенские морозы десятки людей оказались в очереди из-за организационной ошибки, сообщает портал NGS24.ru. Горожане около часа ждали начала купаний. Температура в городе в ночь на 19 января опустилась до -40 градусов.

Мэрия анонсировала начало обряда на 23:00. Однако священника, который должен был освятить купель, не предупредили о сдвиге времени. Он случайно узнал о новом графике из эфира и прибыл позже.

В результате горожане, прибывшие к купели к 23:00, прождали начало Крещения целый час. Некоторые, не выдержав холода, разворачивались и уходили, другие же пытались отогреться в машинах.

В городской администрации заявили, что подали автобусы для обогрева людей. Но ожидавшие в очереди рассказали, что ничего о них не знали.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин, как и в предыдущие годы, окунулся в крещенскую прорубь. Он назвал Крещение важным православным праздником для президента и сотрудников Кремля.

До этого Роспотребнадзор опубликовал список из 40 официальных крещенских купелей в Москве, вода в которых соответствует всем санитарным нормам. Специалисты прорубили иордани в 10 московских округах. В ходе предпраздничного контроля было отобрано и проверено 106 проб воды по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям. В двух купелях на территории Новой Москвы качество воды не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим параметрам.