Врач раскрыла порядок действий, если в проруби сведет мышцы ног Терапевт Шмелева: если в проруби свело ногу, необходимо потянуть стопу к животу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если во время крещенского купания сведет икроножную мышцу, необходимо принять согнутое положение и потянуть двумя руками стопу «пострадавшей» конечности на себя к животу и груди, рассказала NEWS.ru терапевт Яна Шмелева. Она подчеркнула, что перед погружением в ледяную воду лучше задержать дыхание — так не возникнет ощущения, что его перехватило.

Если судорога свела икроножную мышцу, то надо принять согнутое положение, и потянуть двумя руками стопу сведенной судорогой ноги, на себя к животу и груди. Перед погружением можно задержать дыхание — так не возникнет ощущения, будто его перехватило. Если вам стало плохо, то немедленно, не подвергаясь суете и панике, покиньте водоем и обратитесь к дежурящим медикам, — отметила Шмелева.

Собеседница подчеркнула, что за полтора-два часа до окунания человек должен поесть, так как нельзя погружаться в ледяную воду на голодный желудок. Шмелева напомнила, что при выходе из проруби нужно растереться полотенцем, одеться и выпить горячий чай.

Ранее педиатр Рамил Шахвеледов рассказал NEWS.ru, что ребенка лучше заранее предупредить, что ему предстоит купание в проруби на Крещение, а также не заставлять его сразу погружаться в воду. Он отметил, что после обряда важно напоить ребенка теплым напитком, как можно быстрее вытереть и согреть.

Медик подчеркнул, что перед погружением в воду ребенку лучше сделать глубокий вдох. Врач отметил, что родители не должны отходить от детей ни на шаг во время их купания в проруби.