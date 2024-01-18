«Нулевая видимость»: синоптик рассказала, когда закончится метель в Москве Синоптик Позднякова: сильные снегопады закончатся в Москве 19 января

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снегопады и метели, обрушившиеся на Москву, закончатся днем 19 января, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, количество осадков может достигать 4-9 миллиметров. Также ожидается резкое потепление от минус 1 до минус 3 градусов в ночь на Крещение, добавила метеоролог.

Столичный регион находится сейчас под влиянием теплого атмосферного фронта, который принес с собой сильные порывы ветра и осадки в виде снега. Такая погода сохранится до конца суток, ночью прогнозируется мокрый снег, не исключен и гололед. Мы ожидаем, что за 18 января количество снега достигнет 4-9 миллиметров, видимость на дорогах может быть почти нулевая. Улучшится погода только днем 19 января. Также ожидается резкое потепление в ночь на Крещение. Температура воздуха составит от минус 1 до минус 3 градусов, — сказала Позднякова.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что морозов на Крещение (19 января) в Москве не будет, зато пойдет снег. Дневные температуры будут в диапазоне от минус 3 до минус 5 градусов, а ночные — от минус 1 до минус 3. Таким образом, по его словам, этот день ничем не отличается от других дней января.