Вильфанд развеял миф о сильных морозах на Крещение Вильфанд: в Москве на Крещение резко повысится температура и пойдет снег

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что морозов на Крещение (19 января) в Москве не будет, зато пойдет снег. Дневные температуры будут в диапазоне от минус 3 до минус 5 градусов, а ночные — от минус 1 до минус 3. Таким образом, по его словам, этот день ничем не отличается от других дней января.

В принципе, этот день ничем не отличается от других. За последние 22 года температура в Москве на Крещение четыре раза была выше нуля. В ночь на 18 января будет холодно, но днем пойдет снег и температура повысится до минус 3 градусов, — рассказал он.

По его словам, в этом веке в Москве температура воздуха на Крещение опускалась ниже минус 15 градусов лишь три раза. Температура выше нуля поднималась четыре раза.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что небольшое понижение температуры (до минус 7–13 градусов) ожидается 16 и 17 января. В четверг, 18 января, снова потеплеет до минус 1–3 градусов.

Леус добавил, что крещенской ночью пройдут снегопады, а температура будет находиться на нулевой отметке. Также 19 января ожидается мокрый снег с дождем, а температура прогреется до плюс 1–2 градусов. Однако на следующий день похолодает до минус 6–8 градусов, а на улицах образуется гололедица, резюмировал синоптик.