Москвичам пообещали «крещенские оттепели» Синоптик Леус заявил, что на смену морозам в Москву придут «крещенские оттепели»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномальные морозы в Москве отступают, а на смену им придут «крещенские оттепели», сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, с 15 января в столицу придут теплые воздушные массы, а температура воздуха повысится до минус 1-3 градусов.

Столицу ждут «крещенские оттепели». <...> Уже в понедельник, стараниями очередного атлантического циклона, вместе со снегом в мегаполис придут более теплые воздушные массы, и температура повысится до −1...-3°. Около 0°, и также с небольшим снегом, ожидается в Москве во вторник, — уточнил синоптик.

Небольшое понижение температуры (до минус 7-13 градусов) ожидается 16 и 17 января. В четверг, 18 января, снова потеплеет до минус 1-3 градусов. Леус добавил, что крещенской ночью пройдут снегопады, а температура будет находиться на нулевой отметке. Также 19 января ожидается мокрый снег с дождем, а температура прогреется до плюс 1-2 градусов. Однако на следующий день похолодает до минус 6-8 градусов, а на улицах образуется гололедица, резюмировал синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил, что на следующей неделе к Москве подойдет очередной циклон, который приведет к резкому потеплению и понижению атмосферного давления. По его словам, крепкие морозы отступят 15 января. Согласно его прогнозу, температура воздуха будет минус 2-5 градусов.