Магнитные бури сегодня, 17 января: что будет завтра, мощность, опасность

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За последние 24 часа сильных геомагнитных возмущений на Земле зафиксировано не было, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли магнитные бури завтра?

Что известно о геомагнитной обстановке на Земле сегодня и завтра

Мощность магнитной бури сегодня составит 1–2 балла и в течение дня будет подниматься до 3 баллов. Такие показатели относятся к «зеленой» зоне, которая считается наиболее безопасной, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По информации ученых, вероятность возникновения мощной магнитной бури сегодня или завтра составляет всего 1%. Специалисты прогнозируют, что магнитуда Земли будет пребывать в спокойном состоянии примерно до 12 февраля. Уровень геомагнитных возмущений в эти даты не превысит 2–3 баллов.

Портал my-calend сообщает, что сегодня на Земле ожидается слабая геомагнитная буря силой 3 балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — говорится в публикации.

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Почему весной и осенью магнитные бури возникают чаще

Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Артем Абунин объяснил, что весной и осенью из-за наклона земной оси относительно Солнца на Земле чаще возникают геомагнитные возмущения.

«Сезонной зависимости солнечной активности ученые не наблюдают. А вот что касается геомагнитной активности, то здесь кое-какие сезонные закономерности прослеживаются. Они связаны с наклоном оси Земли по отношению к силовым линиям межпланетного магнитного поля. Обычно весной и осенью уровень геомагнитной активности выше, чем зимой и летом», — рассказал ученый.

По его словам, в 2024 году прогнозируется высокая солнечная активность, которая может вызвать сильные магнитные бури на Земле.

Много ли магнитных бурь будет в этом году

По мнению заведующего лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева, в 2024 году будет примерно 50 магнитных бурь, 20 из которых ожидаются сильными.

Гелиофизик отметил, что магнитные бури в подавляющем большинстве случаев являются следствием мощных взрывов на Солнце, когда из его атмосферы выбрасываются гигантские массы вещества, часть которых через два-три дня достигает Земли.

«По сути, приходят куски Солнца. Выбрасываются куски атмосферы Солнца. Если бы мы с вами в этот момент находились в открытом космосе, то есть не были бы защищены, то в целом могли бы получить опасную дозу радиации», — пояснил Богачев.

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