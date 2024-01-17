Педиатр раскрыл, чем лепка снеговиков полезна для развития детей Педиатр Шахвеледов: лепка снеговиков полезна для умственного развития детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лепка снеговиков полезна для интеллекта детей, рассказал NEWS.ru педиатр Рамил Шахвеледов. По его словам, у ребенка развивается мелкая моторика, фантазия, логика, а также социальные навыки.

Развитие мелкой моторики: лепка снеговика требует от ребенка работы с мелкими деталями, такими как снег, руки, ноги и голова, стимулируя развитие мозга. Развитие фантазии: ребенок может придумать разные детали снеговика, например добавить ему шапку, шарф, нос или глаза из подручных материалов, — отметил медик.

Собеседник добавил, что при лепке снеговика у ребенка развивается пространственное мышление: приходится думать о том, как правильно расположить разные части тела снеговика, чтобы он был устойчивым. Шахвеледов подчеркнул, что социальные навыки улучшаются, так как снеговика чаще всего дети лепят вместе с друзьями и членами семьи.

Развитие социальных навыков: дети часто лепят снеговиков вместе с друзьями или членами семьи. Физическая активность: лепка снеговиков предполагает активные движения, что способствует физическому развитию ребенка и помогает укрепить его здоровье. Изучение свойств снега: во время лепки снеговика ребенок узнает о свойствах снега, таких как его способность к формованию и сохранение формы, — подытожил педиатр.

Ранее врач-педиатр Евгений Тимаков предупредил, что дети начнут чаще болеть в середине января. Он отметил, что в период каникул произойдет стабилизация эпидемиологической ситуации. При этом Тимаков не исключил локальные вспышки заболеваемости в дни школьных каникул. Он пояснил, что это происходит в том числе из-за того, что родители приводят заболевших детей в общественные места.

По словам медика, в настоящее время циркулирует несколько различных вирусов — грипп, коронавирус, метапневмовирус, микоплазменная инфекция, а также риновирусная и парагриппозная инфекции.