Педиатр рассказал, когда дети начнут больше болеть гриппом Педиатр Тимаков: рост заболеваемости инфекциями у детей будет в середине января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом у детей ожидается в середине января, сообщил ТАСС врач-педиатр Евгений Тимаков. Он отметил, что в период каникул произойдет стабилизация эпидемиологической ситуации.

А потом, после новогодних каникул, отмечается повторный рост заболеваемости, с середины января, — сказал врач.

При этом Тимаков не исключил локальные вспышки заболеваемости в дни школьных каникул. Он пояснил, что это происходит в том числе из-за того, что родители приводят заболевших детей в общественные места.

По словам медика, в настоящее время циркулирует несколько различных вирусов — грипп, коронавирус, метапневмовирус, микоплазменная инфекция, а также риновирусная и парагрипозная инфекции. Каждая из них требует своих профилактических мероприятий и методов лечения, подчеркнул Тимаков.

Ранее врач-педиатр, детский пульмонолог Ольга Гладченко рассказала, что возможность выводить детей на зимние прогулки при простуде зависит от основного диагноза в каждом конкретном случае. Так, при коклюше гулять даже рекомендуется, а при насморке время пребывания на улице лучше ограничить.

В свою очередь, терапевт Ольга Чиркова рассказывала, что маленькие дети могут есть снег из-за железодефицитной анемии или копируя сверстников. Она отметила, что в первом случае ребенок также может есть мел.