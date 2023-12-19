Родителям рассказали, почему маленькие дети могут есть снег Терапевт Чиркова: маленькие дети могут есть снег при железодефицитной анемии

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Маленькие дети могут есть снег из-за железодефицитной анемии или копируя сверстников, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Она отметила, что в первом случае ребенок также может есть мел.

Сам по себе снег в тех количествах, какое обычно детям вкусно, вреда не принесет. Стоит только задуматься, почему ребенок это делает. Копирует других детей? Хочет пить? Как вариант это может быть признаком железодефицитной анемии, при которой могут меняться вкусы и появляться желание есть что-то несъедобное, например мел или снег, — добавила Чиркова.

По ее словам, гипотетически значительное количество снега, заглатываемое большими порциями, может переохладить горло и снизить местный иммунитет, «тогда, если рядом с маленьким снегоедом окажется больной ребенок, вероятность заразиться у лакомки будет выше».

Есть снег в городе не надо ни детям, ни взрослым. Здесь много автомобилей, разных предприятий, а также коммунальные службы с реагентами. Поев такого снега, можно получить отравление, а если снег загрязнен выделениями животных, есть риск заболеть различными инфекциями. Но вероятность того, что ребенок станет есть такой снег, практически равна нулю, — подчеркнула Чиркова.

Медик добавила, что детей привлекает исключительно белоснежный свежий снег, от которого эффект такой же, как от мороженого или холодного лимонада. По ее словам, если ребенок здоров и у него нет хронических заболеваний верхних или нижних дыхательных путей, это никак не повлияет не здоровье.

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