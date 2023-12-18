Врач рассказала, в каких случаях детям с простудой можно гулять Педиатр Гладченко: зимние прогулки разрешаются детям при коклюше и насморке

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Возможность выводить детей на зимние прогулки при простуде зависит от основного диагноза в каждом конкретном случае, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-педиатр, детский пульмонолог Ольга Гладченко. Так, при коклюше гулять даже рекомендуется, а при насморке время пребывания на улице лучше ограничить.

При коклюше показаны прогулки в любое время года при температуре не ниже минус 15 градусов. <...> Стоит ограничить по времени прогулки с ребенком при сильном насморке и нарушении носового дыхания — до 30 минут за один раз, — пояснила врач.

Она предупредила, что при синдроме бронхиальной обструкции вдыхание воздуха с температурой прохладнее, чем в квартире, ухудшит состояние, вызвав усиление кашля. Прогулки также противопоказаны при высокой температуре, ознобе, тошноте или рвоте, жидком стуле, общей слабости. В этих случаях больному необходим постельный режим и покой с частым проветриванием и увлажнением воздуха в помещении.

При заложенности носа дыхание происходит через рот, в результате во время прогулки не происходит достаточного согревания, увлажнения и очищения вдыхаемого воздуха, что может приводить к повторным заражениям вирусами и бактериями, добавила эксперт. По ее словам, разрешение ребенку гулять принимается совместно педиатром и родителями.

Если ребенок активный, прекрасно себя чувствует и очень хочет гулять, то короткие прогулки до полного выздоровления не противопоказаны, — резюмировала Гладченко.

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