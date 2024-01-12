Магнитные бури сегодня, 12 января: что будет завтра, вспышки на Солнце Ученые РАН сообщили, что сегодня на Земле сильных магнитных бурь не ожидается

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За последние 24 часа сильных магнитных бурь на Земле зафиксировано не было, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли магнитные бури завтра, какой прогноз на 2024 год?

Что известно о геомагнитной обстановке на Земле сегодня и завтра

По данным ученых, сегодня, 12 января, магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Вероятность возникновения магнитной бури или сильного магнитного шторма составляет 1%, сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ученые гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики сообщили, что 12 января в 05:58 по московскому времени в рентгеновском диапазоне на Солнце была зарегистрирована вспышка M1.0/SN продолжительностью семь минут.

Завтра, 13 января, магнитное поле Земли будет находиться в устойчивом состоянии, магнитных бурь не прогнозируется.

Сколько магнитных бурь будет в 2024 году

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев предполагает, что в этом году на Земле может произойти около 50–60 магнитных бурь, из них порядка 20 обещают быть сильными.

По его словам, сейчас Солнце подходит к очередному пику своего 11-летнего цикла активности. Ученые были уверены в том, что он настанет в 2025 году, но в настоящее время солнечная активность нарастает интенсивно, поэтому эти прогнозы, скорее всего, будут пересмотрены.

Гелиофизик пояснил, что магнитные бури в подавляющем большинстве случаев являются следствием мощных взрывов на Солнце, когда из атмосферы светила выбрасываются гигантские массы вещества, часть которых через два-три дня достигает Земли, возмущая ее магнитосферу.

«По сути, приходят куски Солнца. Выбрасываются куски атмосферы Солнца. Если бы мы с вами в этот момент находились в открытом космосе, то есть не были бы защищены, то в целом могли бы получить опасную дозу радиации», — отметил Богачев.

Также ученый подчеркнул, что в ближайшее время магнитных бурь на Земле не будет, но этот прогноз может быть неточным, потому что прогнозы составляются по итогам наблюдений за прошедшие 27 дней, за которые Солнце совершает полный оборот вокруг своей оси, и исходя из того, что за следующие 27 дней ничего не изменится.

Что советует делать врач во время магнитных бурь

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал, что во время магнитной бури человек начинает чувствовать усталость и сонливость.

«Давно замечено, что если идет магнитная буря, то человек ощущает слабость, сонливость, усталость и другие неприятные симптомы. Это связано с тем, что процессы, которые происходят в нашей нервной системе, связаны с электричеством», — отметил специалист.

Он советует в этот период, когда происходят сильные магнитные бури на Земле, больше отдыхать, не заниматься физическими нагрузками и спортом. Особенно это нельзя делать людям, у которых имеются проблемы с сердцем, так как магнитная буря вызывает нарушение сердечного ритма и даже смерть.

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