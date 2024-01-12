Неблагоприятные и благоприятные дни в январе 2024 года: что нельзя делать

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Январь 2024 года включает в себя много благоприятных дней, которые будут влиять на разные сферы жизни. Когда будет полнолуние, какие даты подойдут для поездок и путешествий?

Когда в январе новолуние, полнолуние, растущая и убывающая Луна

В лунном календаре на январь 2024 года различные события оказывают определенное действие на находящуюся вокруг природу и человека. Новолуние, полнолуние, дни первой и последней четвертей Луны считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой.

Луна убывает — с 1 по 10 число и с 26 по 31 число;

новолуние в январе 2024 — 11 января;

Луна растет — с 12 по 24 декабря;

полнолуние в январе 2024 — 25 января.

В новолуние и полнолуние астрологи не советуют начинать новые дела, это время нужно провести максимально спокойно, не поддаваться на разного рода провокации и без всплеска эмоций.

Какие дни в январе будут благоприятными

По словам астрологов, удачными днями в январе 2024 года будут 12, 16, 17 и 18 января, когда расположение спутника Земли благоприятно влияет на разные сферы жизни человека: карьеру, здоровье, финансы, любовь. 21 и 22 января — удачные дни для небольших путешествий, в том числе на своем автомобиле и с детьми.

Сегодня, 12 января, Луна начинает расти, а значит, для некоторых знаков зодиака планета увеличит свой энергетический запас. Существует большой шанс встречи любопытного человека, но женщинам лучше не напрягаться, а провести день, посвятив его уходу за собой.

Завтра, 13 января, стоит заняться усовершенствованием навыков, изучать что-то новое. Чрезвычайно плодотворными могут оказаться дела в сфере недвижимости или политической деятельности.

Самые благоприятные дни для покупок квартир и машин — 16, 18, 21 января.

20 января Луна будет находиться в знаке Тельца, что поможет расширить финансовые источники и будет способствовать прибыли. На высоте проявятся и умственные способности, хотя лень может в течение дня иногда побеждать. Растущая Луна поможет решить спорные моменты с другими людьми, усилить связь с родными.

Когда в январе неблагоприятные дни

Астрологи считают самыми опасными днями января 14 и 26 число, поэтому в это время лучше не планировать никаких важных дел. Следует перенести все ключевые мероприятия на другой период.

Специалисты отмечают, что 14 января 2024 года — это день двойственный, поэтому важно соблюдать осторожность во всем, потому что результаты любого дела могут быть самыми непредсказуемыми. 26 января — день, когда не следует предпринимать каких-либо активных действий, поэтому лучше провести его в спокойствии, воздерживаясь от физических нагрузок и тяжелого труда.

Следует осторожничать также 15, 19, 27 и 31 января.

31 января — Луна будет находиться в знаке Весы, идеально подходящий день для отдыха, чтобы подзарядиться энергией.

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