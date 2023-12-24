Голод, война РФ и Китая: каким видели 2024-й Нострадамус, Ванга, Мессинг

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

В преддверии Нового года мировые издания публикуют предсказания от известных мистиков, пророков, телепатов и провидцев о том, что ждет человечество в следующем 2024 году. Знаменитые предсказатели Нострадамус, Ванга и Мессинг также не обошли грядущий год и сошлись в том, что он станет одним из самых тяжелых для человечества — с обилием войн, природных катастроф и болезней. Какие именно события ждать от Нового года и будет ли в нем что-то хорошее — в материале NEWS.ru.

Что предсказал Нострадамус на 2024 год

Французский астролог и алхимик XVI века Мишель Нострадамус, которому приписывают дар ясновидения, предсказывал, что в наступающем 2024 году мир может ожидать несколько катастроф. Он предрекал климатический кризис, засуху и голод. В одном из его катренов, стихов с предсказаниями, есть намеки на военное столкновение между США и Китаем, которое обострится в 2024 году. Согласно прорицаниям легендарного француза, в год выборов президента Америки Красный Дракон займет лидирующее положение, в то время как господство США завершится.

Нострадамус также предсказывал, что «Король островов» будет «изгнан силой» человеком «без признаков короля». Возможно, речь идет о британском монархе Карле III и его детях — старшем сыне Уильяме или «паршивой овце» Гарри, который сам отказался от королевского статуса и лишился прав наследования.

Кроме того, Нострадамус оставил пророчество о замене 86-летнего папы римского Франциска «римлянином». На его место якобы придет молодой понтифик с радикальными взглядами, и начнется хаос. Франциск же станет последним истинным папой. Один из самых загадочных прогнозов знаменитого астролога связан с предупреждением о катастрофических потрясениях: «В двадцатый день Тельца солнце потрясет землю, / Большой многолюдный театр рухнет, / Воздух, небо и земля потемнеют и станут туманными».

Что касается России, Украины и Белоруссии, у французского прорицателя имеются такие строчки: «Большой брат придет на чужую землю и заберет принадлежащее ему по праву. Недруги, пришедшие с Запада, тоже возьмут то, что принадлежало им столетиями». Похоже, он говорил о том, что в 2024 году Украина подвергнется разделу: часть ее отойдет России, а что-то — «недругам» — Польше, Венгрии, Румынии. Интерпретаторы предсказаний прорицателя считают, что конфликт на Украине закончится осенью будущего года за столом переговоров.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Нострадамус предрек в 2024-м климатический кризис, засуху и голод

Какие предсказания Нострадамуса сбылись

Среди видений Нострадамуса, которые, как полагают его поклонники, действительно произошли, Большой лондонский пожар 1666 года, Французская революция в конце XVIII века, приход фюрера Адольфа Гитлера к власти в 1930-х и убийство бывшего президента США Джона Кеннеди в 1963 году.

При этом нельзя до конца определить, именно эти ли события предсказывал Нострадамус, так как формулировки в его катренах очень расплывчаты и могут иметь множество толкований. К примеру, считается, что он предвидел сброс американских атомных бомб на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году, однако текст самого предсказания говорит об этом событии без лишней конкретики, и до конца не ясно, это ли событие предвидел французский алхимик.

«У ворот и в двух городах будет чума, которой раньше не было, голод внутри чумы, люди истреблены сталью», — писал он.

Что известно о Нострадамусе и его предсказаниях

Напомним, Нострадамус родился в 1503 году на юге Франции. В возрасте 14 лет он покинул семью и поступил в университет, где посвятил себя изучению медицины, астрологии и нескольких языков, в том числе латыни, греческого и иврита.

Впервые он прославился, когда разработал таблетки для рассасывания на основе алоэ, розы, гвоздики и кипариса, которые помогли жителям города Авиньон защитить себя от заражения чумой. Благодаря своим познаниям во врачебном деле он стал доктором медицины уже в 31 год.

Пользуясь своими широкими познаниями в естественных науках и эзотерике, Нострадамус создал и в 1555 году издал таинственный сборник из 942 зашифрованных пророчеств, значение которых человечество разгадывает до сих пор. Текст состоит из четверостиший, катренов, написанных на смеси латинского, итальянского, старофранцузского и греческого языков.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Французский астролог и алхимик XVI века Мишель Нострадамус

Что предсказала Ванга на 2024 год

Другая известная прорицательница — болгарская баба Ванга — перед смертью сделала предсказание, что в 2024 году будет большая вероятность масштабной глобальной войны, исход которой станет самым важным событием во всей мировой истории и приведет к уменьшению населения Земли.

В другом видении Ванге явилось, что в течение следующего года в Тихоокеанском регионе произойдет невиданное ранее землетрясение, жертвами которого станет колоссальное количество людей. Помимо природных катаклизмов 2024-й, согласно ясновидящей болгарке, отметится ростом числа террористических и биологических атак, особенно в Европе.

Провидица считала, что 2024 год станет временем, когда объединятся три гиганта — Россия, Китай и Индия. По ее прогнозам, предстоящий год принесет российскому народу резкие изменения в политической жизни страны.

Среди немногих благих предсказаний Ванги на грядущий год — прорывы в медицине и технологиях, которые позволят лечить рак и болезнь Альцгеймера. Смысл некоторых ее пророчеств экспертам по-прежнему не удалось разгадать, в том числе ее видения о «красных деньгах» номиналом в 100 и 5 и некоем «восьмом», который взойдет на трон и «сможет все прекратить», хоть и с ужасными последствиями, из-за которых какая-то страна будет долго восстанавливаться.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru «Большой брат придет на чужую землю и заберет принадлежащее ему по праву. Недруги, пришедшие с Запада, тоже возьмут то, что принадлежало им столетиями»

Какие предсказания Ванги уже сбывались

Многие считают, что предвидения Ванги действительно воплощались в жизнь. Последователи ясновидящей утверждают, что еще в 1980-х годах она говорила, что на рубеже веков Курск окажется под водой и весь мир будет его оплакивать. Сначала никто не поверил, что российский город может затонуть, но в 2000 году после аварии на одноименной подлодке Вооруженных сил России слова прорицательницы обрели смысл.

Также предполагают, что незадолго до 1990 года она сделала предсказание о «падении американских братьев, заклеванных железными птицами», которые многие соотносят с терактами 11 сентября в США, когда террористы направили угнанные самолеты на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Ванга также сделала много сбывшихся предсказаний и о смерти ряда известных людей, в том числе принцессы Уэльской Дианы, индийского политика Индиры Ганди и советского лидера Иосифа Сталина.

Однако большое количество предсказаний ясновидящей не сбылось. Так, она предрекала, что СССР возродится в начале XXI века, что 2010 год станет временем, когда начнется третья мировая война, и что Европа к 2016 году полностью лишится людей. Не сбылись и ее пророчества о том, что люди найдут лекарство от старости, которое будет состоять из гормонов сильной лошади, выносливой собаки и черепахи-долгожительницы, и о ядерной катастрофе в Северном полушарии, из-за которой там не останется людей.

Фото: Федосеев Лев/ИТАР-ТАСС АПЛ «Курск»

История Ванги, как она получило свой дар

Ванга родилась 3 октября 1911 года в городе Струмица на территории современной Македонии и получила имя Вангелия, что означает «несущая благую весть». По легенде в 12 лет она возвращалась домой с прогулки и внезапно начался ураган, который откинул ее на сотни метров. Когда девочку нашли, ее глаза сильно пострадали от стихии: в них забился песок и она навсегда лишилась зрения.

Делать предсказания Ванга начала около 1940 года, когда ей было уже 30 лет. Сначала женщина скрывала свой дар от окружающих и рассказала о нем только самым близким, так как боялась, что ее посчитают сумасшедшей. Однако со временем слухи о ее способностях распространились, и к ней стали приходить за предсказанием не только простые люди, но и знаменитые артисты и политики, в том числе болгарский царь Симеон II, будущий первый президент России Борис Ельцин и певец Филипп Киркоров.

Ванга скончалась 11 августа 1996 года от рака груди. Считается, то она отказалась от лечения и заранее точно определила не только день своей смерти, но и дату похорон.

Фото: ИТАР-ТАСС Болгарская прорицательница Ванга

Что предсказывал на 2024 год Мессинг

Целительница Ольга Мигунова, биография которой легла в основу известного сериала «Ученица Мессинга», рассказала NEWS.ru, что знаменитый советский гипнотизер Вольф Мессинг тоже сделал предсказания для России на 2023–2024 годы. По словам Мигуновой, в противостоянии с Западом Россию ждет оглушительная победа: «Мы все равно победим!»

«Мессинг говорил, что в течение 2023 года границы России будут расширены, Крым вернется обратно, начнется война с соседней страной, из которой Россия выйдет победителем, также появится собственная валюта. Война приведет к созданию новой валюты, и также будет активно использоваться юань», — сказала Мигунова.

Мессинг также предсказывал, что в 2024 году на Земле появится новый мировой лидер со своей философией, которая получит широкое распространение и спасет человечество. С помощью мудрости и разума он «сотрет различия между людьми, объединит целые страны и прекратит войны».

Но, несмотря на усилия этого лидера, риск третьей мировой войны все равно будет высоким. Если она начнется, Россия сыграет в ней важную роль. Согласно предсказаниям советского экстрасенса, боевые действия начнутся в Китае, который ударит ядерным оружием по Тайваню и Японии. Мессинг предрекал, что против действий Пекина выступит Москва, которая и станет главным врагом КНР в этой войне.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Ученица Вольфа Мессинга Ольга Мигунова во время интервью NEWS.ru

Какие предсказания Мессинга сбылись

Мессинг известен рядом очень точных предсказаний. Так, во время одного из выступлений в Новосибирском оперном театре он предугадал точную дату, когда закончится Великая Отечественная война.

В 1950 году Мессинг связался со Сталиным и предупредил его, что самолет, на котором полетит его сын Василий, потерпит крушение. Сына советского лидера сняли с рейса, но сам полет не отменили, и в итоге произошла авиакатастрофа.

Также есть сведения, что в 1953 году Мессинг сообщил Сталину о его скорой смерти. Провидец пришел к вождю народов и попросил улучшить положение евреев в СССР и прекратить гонения, но генсек не стал его слушать, и тогда провидец рассказал ему о приближающейся кончине, которая вскоре и наступила.

Что известно о Мессинге, был ли у него дар

Напомним, Вольф Мессинг — иллюзионист, гипнотизер и прорицатель, который родился в Российской Империи на территории современной Польши в 1899 году. Отец мальчика хотел сделать из него священнослужителя, но тот сбежал и присоединился к бродячему цирку, где его обучили искусству иллюзионизма.

После начала Второй мировой войны он бежал в СССР, выступая по стране с сеансами чтения мыслей на расстоянии. Зрители записывали задания и передавали их Мессингу, а затем по очереди медленно диктовали ему задания в уме, которые, как рассказывают, он успешно выполнял.

Фото: Общественное достояние/wikipedia Вольф Мессинг

В мемуарах Мессинг признавался, что на самом деле не обладает мистическими способностями и лишь умело считывал мимику и сокращение мышц на теле человека, которые передавали ему мыслительный процесс собеседника.

Позднее в СМИ сообщалось, что «мемуары» Мессинга были сфабрикованы бывшим заведующим отделом науки газеты «Комсомольская правда» Михаилом Хвастуновым. Издание подразумевалась как шуточная мистификация, однако люди массово поверили в аутентичность выдуманных рассказов из книги.

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