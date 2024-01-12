Ученые нашли космическую мегаструктуру, бросающую вызов законам Вселенной Недавно найденное в космосе Большое кольцо бросило вызов существующим теориям

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Ученые обнаружили в космосе Большое кольцо, диаметр которого составляет порядка 1,3 млрд световых лет, сообщает The Guardian со ссылкой на Американское астрономическое общество в Новом Орлеане. Эксперты отметили, что космическая мегаструктура настолько большая, что начинает противоречить фундаментальным принципам космологии. В частности, открытие поставило под сомнение правило об однородности Вселенной выше определенного пространственного масштаба.

Исходя из современных космологических теорий, мы не думали, что структуры такого масштаба возможны <...>. Мы видим чрезвычайно большую структуру во всей нашей наблюдаемой вселенной, — рассказала аспирантка Университета Центрального Ланкашира Алексия Лопес.

Астрономы подсчитали, что теоретический предел размеров структур должен составлять 1,2 млрд световых лет, однако открытое Большое кольцо превышает эти показатели. Оно находится в более чем 9 млрд световых лет от Земли. По мнению ученых, подобные находки говорят о том, что стандартная модель Вселенной нуждается в переосмыслении.

Ранее сообщалось, что в 2024 году россияне могут стать свидетелями ярких астрономических событий, среди которых солнечные затмения и суперлуние. Также можно будет увидеть падение двух комет. В частности, в марте — начале апреля в Северном полушарии станет видна подлетающая к Солнцу периодическая комета 12P / Понса — Брукса.