Магнитные бури сегодня, 11 января: что будет завтра, какой силы, прогнозы Ученые РАН: сегодня на Солнце зафиксированы пять вспышек класса C

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На Солнце произошло пять вспышек класса С, но геомагнитная обстановка на Земле спокойная, следует из данных, опубликованных на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли магнитные бури завтра?

Что известно о вспышках на Солнце и магнитных бурях сегодня и завтра

Согласно информации ученых, сегодняшние вспышки на Солнце являются слабыми. За последние 24 часа магнитных бурь на Земле зафиксировано не было. Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%, а вероятность появления сильного магнитного шторма составляет всего 1%.

Ученые гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики опубликовали предупреждение о том, что сегодня, 11 января, в 02:28 по московскому времени была зафиксирована вспышка продолжительностью 17 минут.

«11 января в 02.28 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3538 (N22W82) зарегистрирована вспышка М1.9 продолжительностью 17 минут», — говорится на официальном сайте.

Завтра,12 января, магнитных бурь на Земле не ожидается и геомагнитная обстановка будет спокойной. Согласно предварительным прогнозам специалистов лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, следующая геомагнитная буря может накрыть Землю только к концу января, но все может резко измениться в результате попадания на магнитосферу агрессивно заряженных частиц. Сила геоударов при этом может достичь отметки в четыре и пять баллов уже в ближайшие несколько суток.

По мнению ученых, зимой вероятность возникновения магнитных бурь выше, чем летом. Так происходит из-за увеличения продолжительности ночей и уменьшения солнечной активности.

Какой прогноз сделал ученый о магнитных бурях в 2024 году

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачев сообщил, что в 2024 году ожидаются частые магнитные бури на Земле, потому что Солнце достигло пика своей активности.

«Мы ожидаем, что 2024 год будет уже годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури. <...> В целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти просто еженедельно. В целом заметные бури, я думаю, будут ежемесячно происходить, думаю, две-три бури в месяц», — рассказал он.

По словам Богачева, солнечная активность то растет, то понижается по законам природы. Сейчас приближается именно максимум. При этом в точности спрогнозировать вспышки на Солнце и магнитные бури на Земле, которые они вызовут, невозможно.

Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Также ученый отметил, что в нынешнем году на Солнце будут проходить более сильные вспышки, чем в прошедшем.

«Ожидаем, что год будет активный, то есть не будет таких перерывов по три-четыре месяца, как в этом году. Надо привыкать к тому, что в целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти просто еженедельно. В целом заметные бури, я думаю, будут ежемесячно происходить, думаю, две-три бури в месяц», — сообщил он.

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