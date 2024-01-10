Потрогал огурец и понюхал базилик: что делает Путин на Чукотке, цель визита Путин посетил полярный тепличный комплекс в ходе первого визита на Чукотку

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Владимир Путин

В ходе первого в своей президентской карьере посещения Чукотки президент Владимир Путин осмотрел созданный там круглогодичный тепличный комплекс, созданный в зоне «невозможного земледелия». Какова главная цель визита президента на край России, что сказал Путин о чукотских огурцах и помидорах?

Чем Путина встретила Чукотка

Владимир Путин прибыл на Чукотку 10 января, это его первый визит в регион. Вскоре после прибытия ему показали круглогодичный тепличный комплекс «Крестьянское хозяйство Макатровых». Один из руководителей семейного бизнеса предприниматель Наталья Макатрова провела президента по теплицам и показала выращиваемую там продукцию.

Репортер кремлевского пула Павел Зарубин опубликовал кадры, на которых Путин осматривает хозяйство. Внимание президента привлек выращенный в теплице томат.

«Приличный помидор», — констатировал Путин.

Макатрова также предложила президенту базилик. «Я всем даю нюхать, волшебство просто», — сказала она Путину и подвела президента к крупным огурцам сорта «Святогор», чтобы он оценил их твердость.

Что за тепличный комплекс показали Путину

РИА Новости отмечают, что Путин побывал в тепличном комплексе, созданном многодетной семьей Макатровых. Предприятие было запущено в 2017 году. Общая сумма инвестиций оценивается в 320,8 млн рублей. Площадь теплиц составляет 2400 кв. м., при этом половина производственных мощностей была введена в строй в 2023 году. На предприятии работают около 20 человек.

В год в уникальном заполярном тепличном комплексе в Анадыре выращивается около 79 тонн продукции — примерно 20% от объемов, необходимых городу. Наталья Макатрова в разговоре с президентом отметила, что летом потребление сильно падает, поскольку многие местные жители надолго уезжают в теплые края.

В августе 2020 года в тепличном хозяйстве Макатровых побывал премьер-министр России Михаил Мишустин, который оценил как тепличные овощи, так и богатство цветов на улицах северного города — их высаживают на подложке из кокоса, которая идет в отходы тепличного производства.

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и предприниматель Наталья Макатрова во время посещения круглогодичного тепличного комплекса «Крестьянское хозяйство Макатровых» в Анадыре

Зачем Путин приехал на Чукотку

Визит Владимира Путина на Чукотку стал первой его рабочей поездкой в регионы России в 2024 году. Журналисты кремлевского пула показали снегоболотоход «Хищник», на котором Путин передвигался по Анадырю в зимних условиях.

После посещения теплицы Путин провел встречу с жителями города. В ходе беседы он выразил удовлетворение в связи с тем, что в России входит в моду многодетность, обсудил проблемы с получением выплат для участников СВО и рассказал о своей трудовой биографии.

Как сообщает сайт Кремля, в дальнейшем президент намерен провести встречу с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым.

Читайте также:

«Стальное здоровье»: почему Путин ходит без шапки, как объясняют в Кремле

Жога, Гагарина, Машков: кто поведет Путина на выборы 2024 года

Что Путин сказал в новогоднем обращении — 2024, какие темы поднял