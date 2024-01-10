Путин впервые посетил Чукотку

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прилетел на Чукотку, сообщает РИА Новости. Это первый визит главы государства в регион и первая рабочая поездка в 2024 году.

Путин неоднократно говорил, что не был на Чукотке и хочет посетить этот регион. Он также отмечал необходимость совершенствовать индустрию гостеприимства на Чукотке, поскольку местная природа, несмотря на суровый климат, привлекает туристов.

Самолет президента приземлился в аэропорту Анадыря — самого восточного города России. От него расстояние до Аляски, являющейся территорией США, составляет менее 100 километров.

В марте 2023 года Путин сменил главу Чукотки. Занимавший этот пост Роман Колпин был освобожден от должности в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий. Исполняющим обязанности губернатора президент назначил первого заместителя председателя правительства Луганской Народной Республики Владислава Кузнецова. По словам Путина, новый глава региона обладает достаточным опытом, чтобы работать на участке с большим объемом ответственности.