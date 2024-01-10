Путин рассказал, сколько зарабатывал плотником Путин заявил, что плотником 4-го разряда получал тысячу рублей в месяц

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с общественниками Анадыря рассказал, что в студенческие годы как плотник 4-го разряда получал тысячу рублей в месяц, что во времена СССР считалось хорошей зарплатой. Глава государства добавил, что позже был разведчиком, затем стал кандидатом экономических наук.

Я получил этот разряд 4-й в студенческом отряде, когда работал в Коми АССР. Там все очень просто было: для того чтобы платить нам определенные деньги — а по тем временам это было прилично, где-то под тысячу рублей мы зарабатывали — нужно было начислять эти деньги. Но для того чтобы их получить, нужно было иметь разряд. Вот нам соответствующий разряд и присваивали, — заявил Путин.

Говоря о дальнейшем карьерном пути, российский лидер рассказал, что окончил Ленинградский государственный университет, спецшколу КГБ СССР, потом была спецподготовка по линии нелегальной и нелегальной разведки.

Потом защитил диссертацию, когда уже работал на гражданке по экономике. Кандидат экономических наук. Все, — резюмировал глава государства.

Ранее Путин рассказал, что в стране в 1990-е годы, по сути, шла гражданская война. Ситуация была сложной во всех составляющих государства: и в экономике, и в правоохранительной сфере, и в вооруженных силах, пояснил он. Комментируя слова журналиста, что в те годы многим квалифицированным специалистам с трудом удавалось заработать на жизнь, российский президент отметил, что и сам тогда подрабатывал частным извозом.