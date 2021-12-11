Путин признался, что работал таксистом в 90-е

В 1990-е годы президенту России Владимиру Путину приходилось подрабатывать частным извозом. Об этом глава государства рассказал в интервью в рамках нового документального фильма «Новейшая история», который выйдет на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 12 декабря. Фрагмент был показан в эфире новостной программы «Вести в субботу».

Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было, — поделился Путин.

В 2018 году президент уже говорил, что был готов работать таксистом в 90-е, после того, как мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак проиграл губернаторские выборы (Путин тогда занимал должность главы предвыборного штаба). Об этом он рассказал в интервью для фильма «Путин» политического обозревателя ВГТРК Андрея Кондрашова.

Я, уж если по-честному сказать, думал, что делать. Может быть, в такси подрабатывать или ещё что-нибудь. Я не шучу, серьёзно, а куда деваться? Надо же было двух детей маленьких кормить, — рассказал тогда Путин.

Он добавил, что благодарен, что его пригласили работать в Управлении делами президента.

Ранее президент России в интервью для фильма «Новейшая история» рассказал о том, что как минимум один кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США находился в числе советников российского правительства в начале 1990-х годов. Этот факт вскрылся во время судебного процесса в Соединённых Штатах.