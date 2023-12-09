Жога, Гагарина, Машков: кто поведет Путина на выборы 2024 года Гагарина, Машков и Жога будут выдвигать Путина на выборах 2024 года

Фото: Сергей Петров/Kremlin/Коллаж NEWS.ru

Военнослужащий, спикер Народного совета ДНР Артем Жога, глава СТД Владимир Машков и певица Гагарина вошли в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в качестве кандидата на президентских выборах в России в 2024 году. Чем они будут заниматься, как президент объявил о своем участии в выборах?

Кто вошел в команду Путина на выборах

Общероссийский народный фронт (ОНФ) 9 декабря сообщил о проведении организационного совещания инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты. Согласно заявлению ОНФ, инициативу в этом вопросе проявил спикер Народного совета ДНР Артем Жога.

В состав инициативной группы, по данным РБК, вошли секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, актер Владимир Машков, спикер заксобрания ДНР Артем Жога, певица Полина Гагарина, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а также другие представители ОНФ.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин, Артем Жога

«За каждым из нас стоят большие, важные для страны сообщества, которые могут войти в группу по выдвижению президента и принять участие в избирательной компании Владимира Владимировича Путина», — объявил глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

На заседании инициативной группы было принято решение провести собрание инициативной группы по выдвижению Путина в субботу, 16 декабря, в концертном зале «Зарядье». С таким предложением выступил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.

Чем будет заниматься команда Путина

Согласно Федеральному закону о выборах президента РФ, для поддержки самостоятельного — без участия политической партии — выдвижения кандидата в президенты необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Эту группу регистрирует ЦИК, от нее назначаются уполномоченные представители, которые работают с Центризбиркомом для регистрации кандидата на президентских выборах.

На президентские выборы в 2018 году Владимир Путин шел как беспартийный и самовыдвиженец: президент покинул «Единую Россию» после избрания на третий срок в 2012 году (когда он был выдвинут ЕР в рамках коалиции с партиями «Патриоты России» и «Правое дело»). Он заявлял, что хотя Конституция РФ не запрещает президенту быть членом политической партии, «у нас сложилось в политической жизни, все-таки президент — это консолидирующая фигура для всех политических сил, для всех граждан страны».

В составе инициативной группы по выдвижению Путина в 2018 году было 668 человек. ОНФ принимал участие в сборе 1,6 млн подписей россиян, которые поддержали его выдвижение. В 2020 году после внесения изменений в Конституцию РФ Путин получил право баллотироваться на два новых шестилетних срока.

Когда Путин сообщил о выдвижении в президенты

Путин 8 декабря впервые сообщил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах в 2024 году. Ранее в Кремле не делали официальных заявлений об этом, но действующий глава государства ответил утвердительно на просьбу Героя ДНР Артема Жоги, который обратился к нему напрямую в нарушение протокола.

Фото: kremlin.ru

Перед предыдущими президентскими выборами в 2018 году заявление Владимира Путина о том, что он будет баллотироваться, также произошло не в соответствии с протоколом: Путин согласился после просьбы представителя профсоюзной организации в ходе посещения автозавода «ГАЗ».

Когда будут президентские выборы в России

Центризбирком после заседания 8 декабря сообщил, что предстоящие президентские выборы в России будут проходить три дня: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Кроме того, предусматривается возможность досрочного голосования в период с 25 февраля по 14 марта. Таким образом, до начала президентских выборов осталось 97 дней.

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