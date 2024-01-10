Путин осмотрел «Святогор» на Чукотке Путин осмотрел огурцы сорта «Святогор» в теплице на Чукотке

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин посетил на Чукотке круглогодичный тепличный комплекс «Крестьянское хозяйство Макатровых», сообщает РИА Новости. На опубликованных кадрах глава государства осматривает огурцы сорта «Святогор», выращенные в условиях вечной мерзлоты. Путин посещает Чукотку впервые.

В многоэтажном тепличном комплексе семья предпринимателей выращивает овощи в условиях вечной мерзлоты. В год здесь производится порядка 79 тонн продукции, что составляет около 20% покупаемых в Анадыре овощей.

Как пишет агентство, в семейный проект инвестированы 320,8 млн рублей. Однако предприниматели сталкиваются с трудностями, связанными как с экстремальными погодными условиями, так и с высокими тарифами на ЖКХ, сложной логистикой агроматериалов, оборудования и запчастей.

Ранее Совет Федерации совместно с Минсельхозом предложил организовать овощные маркетплейсы, чтобы упростить продажу сельхозпродукции. Первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин подчеркнул, что сейчас фермеры могут реализовать свои товары через крупные торговые сети, но заключить договор с ними очень трудно.

Митин добавил, что основными точками сбыта для производителей сельскохозяйственной продукции остаются рынки и ярмарки. Но здесь тоже возникают проблемы, так как их число неуклонно снижается.