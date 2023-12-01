В Совфеде предложили создать овощные маркетплейсы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Совет Федерации совместно с Минсельхозом предложил организовать овощные маркетплейсы, чтобы упростить продажу сельхозпродукции, пишет «Парламентская газета». Первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин подчеркнул, что сейчас фермеры могут реализовать свои товары через крупные торговые сети, но заключить договор с ними очень трудно.

Договор даже не могут составить эти небольшие компании. <...> Надо будет на это потратить определенное время, иметь навыки, некую такую упорность и усидчивость, чтобы этот договор на 20 листах составить, — пояснил сенатор.

Митин добавил, что основными точками сбыта для производителей сельскохозяйственной продукции остаются рынки и ярмарки. Но здесь тоже возникают проблемы, так как их число неуклонно снижается. Так, с 2007 года розничных рынков в России стало меньше в 6,5 раза.

Представитель Минпромторга Сергей Лобанов поддержал идею развивать маркетплейсы. Он отметил, что в последнее время доля онлайн-торговли значительно выросла. В ведомстве считают, что такой способ реализации товаров закроет потребности малых сельскохозяйственных предприятий.

В Совете Федерации ранее предложили увеличить государственный бюджет на 2024–2026 годы на 140 млрд рублей. Заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев отметил, что поправки уже внесены в Госдуму. По его словам, часть этих средств планируется направить на комплексное развитие сельского хозяйства.