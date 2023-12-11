«Стальное здоровье»: почему Путин ходит без шапки, как объясняют в Кремле В соцсетях отметили, что Путин выступал в Северодвинске без шапки

Фото: Кирилл Иодас/РИА Новости

Владимир Путин

Пользователи соцсетей обратили внимание, что в Северодвинске президент Владимир Путин выступал без шапки, несмотря на крепкий мороз. Как это объясняют в Кремле, какая погода была в Северодвинске, где еще Путина видели без шапки и носит ли он головные уборы?

Что заметили на выступлении Путина

Пользователи соцсетей впечатлились, что Владимир Путин выступает без головного убора. При этом на кадрах видно, что в Северодвинске снег и ветер, а окружающие его люди одеты более тепло.

«Стальное здоровье», «Мужик!», «Как ему не холодно», — делятся пользователи в комментариях.

11 декабря в Северодвинске президент участвовал в церемонии поднятия флага на двух новых атомных подводных лодках ВМФ России — стратегическом ракетоносце «Александр III» и многоцелевой АПЛ «Красноярск». Погода в городе сегодня была холодной: до −17 градусов мороза со снегом и ветром.

Некоторые пользователи соцсетей предположили, что президент снял шапку «на минуточку», чтобы произнести речь. Им напомнили, что глава государства часто появляется на публике без шапки.

Где еще Путина видели без шапки

Владимир Путин предпочитает выступать без головного убора даже в суровые морозы. Так, 23 февраля 2021 года журналисты обратили внимание, что президент выступал без шапки по случаю Дня защитника Отечества.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил это привычкой и крепким здоровьем.

«Здоровье у него крепкое. И да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора», — сказал Песков.

В декабре 2020 года президента заметили без шапки, когда он прибыл в Тобольск, где посетил завод «Севзапнефтехим». Тогда в Тюменской области стояли крепкие морозы, однако и Путин, и губернатор Александр Моор попали в кадры журналистов без головных уборов.

Без шапки в мороз Путина заметили и совсем недавно: 4 декабря 2023 года он приехал на ВДНХ во время посещения выставки «Россия».

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Президент России Владимир Путин у вездехода во время прогулки в тайге в Сибирском федеральном округе

Какие головные уборы носит Путин

Впрочем, Путин все-таки носит головные уборы, когда это оправдано погодными условиями или этикетом. Президент предпочитает надевать шапки полегче. Так, когда в марте 2017 года Путин и Дмитрий Медведев посещали российский архипелаг Земля Франца-Иосифа, в условиях Арктики президент все-таки надел легкую кепку, пока премьер-министр и все вокруг ходили в теплых головных уборах.

В январе 2020 года президента увидели в пилотке — он надел ее, когда наблюдал за учениями Военно-Морского Флота у берегов Крыма.

В марте 2017 года Путин принял решение отдохнуть в красноярской тайге. Тогда журналисты запечатлели его в меховой шапке.

Но до этого в официальной обстановке Путин в головном уборе появлялся в далеком 2005 году, когда летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160 и поднимался на борт крейсера «Петр Великий».

В 2004 году Путин наблюдал за пуском ракеты-носителя «Молния» на космодроме Плесецк в каракулевой шапке.

При этом президента регулярно видели в головных уборах в неформальной обстановке: играя в хоккей, он, конечно же, надевал шлем, а катаясь на лыжах — красную спортивную шапку, пошитую на заказ итальянским производителем Zilli. Кроме того, на отдыхе в своих любимых местах в Туве президент носил широкополую охотничью шляпу. И конечно, в ходе посещения заводов, строек и других производственных площадок Владимир Путин не отказывался от строительной каски.

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