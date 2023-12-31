Что Путин сказал в новогоднем обращении - 2024, какие темы поднял Жители Камчатки и Чукотки первыми в России встретили Новый год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

В России жители Камчатки и Чукотки первыми встретили Новый год, а также услышали новогоднее обращение из Кремля президента РФ Владимира Путина. Что лидер страны сказал россиянам, будут ли переписаны его слова для трансляции по московскому времени?

Основные моменты новогоднего выступления Путина

Путин в своем обращении начал с того, что РФ предстоит идти вперед и созидать будущее. Он заявил, что в уходящем году было многое сделано, Россия твердо отстаивала свои интересы и ценности.

«Мы провожаем 2023 год, совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед, созидать будущее... В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что россияне едины в помыслах, труде и бою. Он поблагодарил бойцов СВО, назвал их героями.

«Мы гордимся вами, вы — герои, вы чувствуете поддержку всего народа», — обратил внимание глава государства.

По мнению Путина, нет силы, которая способна разобщить россиян и остановить развитие России. Он пожелал всем российским семьям в 2024 году всего самого доброго.

Президент также подчеркнул, что Россия доказала, что умеет решать самые сложные задачи и никогда не отступит. Он назвал самым большим залогом будущего России то, что россияне вместе.

«Судьбы России вершим все мы, многонациональный народ России. Мы — одна большая семья, она станет еще сильнее. Мы вместе, с праздником, дорогие мои», — добавил президент.

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина, показанное на Камчатке, продлилось около четырех минут. Обратился к россиянам президент на традиционном фоне — у стен Кремля.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Будет ли переписано выступление Путина для Москвы

Telegram-канал «Образ будущего» сегодня написал, что выступление президента якобы было переписано.

«Обращение ВВП на Новый год переписано. Ожидается и отдельное заявление президента по событиям в Белгороде. До новогоднего обращения», — заявили авторы канала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков через некоторое время опроверг публикации о том, что новогоднее обращение Путина перезаписано.

Что Шольц сказал про Путина в новогоднем обращении

Канцлер Германии Олаф Шольц упомянул президента России Владимира Путина в новогоднем обращении, пишут немецкие СМИ. По словам политика, Москва якобы начала конфликт в центре Европы, а после этого лидер РФ «перекрыл газовый кран».

Шольц уже высказывался о проблемах с газом и возлагал вину за это на президента России. В начале декабря, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии, канцлер заявил, что на мировых рынках за газ пришлось платить в десять раз больше, чем раньше.

«Именно Россия прекратила снабжение Европы энергией, именно российский президент остановил поставки газа», — добавил Шольц.

Читайте также:

Цискаридзе объяснил, почему поддерживает Путина

С женой и на фоне солдат: что лидеры стран говорят в новогодних обращениях

Посол РФ заявил, что в 2023 году Минск и Москва сменили парадигму развития