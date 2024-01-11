Окунаться в прорубь во время крещенских купаний не следует людям, страдающим от аллергии, предупредила врач-терапевт Ольга Минина. В разговоре с «360» специалист уточнила, что подходить к данному процессу стоит очень осторожно детям, особенно младшего возраста, и людям, которые не имеют опыта плавания.
Стоит быть осторожными при купании детям, особенно младшего возраста, и людям, не имеющим опыта плавания, — отметила Минина.
Кроме того, окунаться в прорубь не следует при наличии заболеваний дыхательных путей и сердечно-сосудистых заболеваний. Еще одним противопоказанием специалист назвала хронические болезни. Если же проблем со здоровьем нет, важно не находиться в воде долго. После купания следует как можно быстрее одеться. Минина советует заранее подготовить сухие полотенца, теплую одежду и обувь. Детям и пожилым обязательно нужно оказать помощь при заходе и выходе из воды, чтобы избежать травм.
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов ранее порекомендовал заранее готовиться к крещенским купаниям. Для этого необходимо принимать контрастный душ. По его словам, также следует убедиться в отсутствии хронических инфекций и заболеваний, снижающих иммунитет.