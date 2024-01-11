Мария Зеленина

Врач раскрыла, кому нельзя окунаться в прорубь во время крещенских купаний Врач Минина: в прорубь нельзя окунаться при наличии аллергии

11 января 2024 в 09:58

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крещенские купания в купели на территории Измайловского Кремля в Москве