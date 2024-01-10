Врач дал советы по подготовке к крещенским купаниям Врач Жемчугов посоветовал принимать контрастный душ перед крещенскими купаниями

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Чтобы подготовиться к крещенским купаниям, необходимо заранее начать принимать контрастный душ, посоветовал врач-иммунолог Владислав Жемчугов. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что важно убедиться в отсутствии хронических инфекций и заболеваний, снижающих иммунитет.

Если все в порядке, надо принимать контрастный душ. Утром после разминки нужно трижды поменять воду в душе с горячей на холодную. В зависимости от того, у кого какая система и какая температура, нужно дойти до максимального размаха, — пояснил иммунолог.

Банный уточнил, что лучше начинать водные процедуры за три-четыре месяца до крещенских купаний. За это время организм успеет привыкнуть к перепадам температуры. Кроме того, это полезно для иммунитета. Если пренебречь подготовкой, купание в проруби может закончиться трагедией. Врач предупредил, что у человека может остановиться сердце из-за резкого контраста температур. Тем, кто не успел подготовиться, иммунолог порекомендовал пройти обследование у кардиолога.

Иммунолог Павел Бережанский ранее рассказал, что закаливание детей необходимо начинать с первого месяца жизни. По его словам, это является одним из шести правил укрепления иммунитета.