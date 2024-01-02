Педиатр перечислил шесть правил закаливания детей Педиатр Бережанский посоветовал начать закаливать детей с рождения

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Закаливание детей необходимо начинать с первого месяца жизни, заявил в беседе с aif.ru врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский. По его словам, это является одним из шести правил укрепления иммунитета. Второе условие, которое необходимо соблюдать, это поддержание небольшого перепада температур. Эксперт указал, что в закаливании важна контрастность воздействия и систематичность процедур.

Начинать нужно с рождения. С первого месяца жизни грудного ребенка оставляют на воздухе раздетым на несколько минут при температуре 22 градуса с последующим постепенным снижением ее до 20 к возрасту 2-3 месяцев, — объяснил Бережанский.

Также нужно не допускать перегрева помещения. Максимальная температура должна не превышать +22 градусов, а во время сна +20 градусов.

Обливания лучше проводить после купания, а воду делать на два-три градуса ниже, чем в ванне. Кроме того, необходимо не забывать про регулярные проветривания помещений и прогулки два раза в день.

Гулять нужно в любую погоду. Важно правильно одевать ребенка. Для этого очень удобно запомнить «Система 1, 2, 3». Она означает, что летом — один слой одежды, весной и осенью — два, зимой — три, — добавил эксперт.

Ранее врач-педиатр Евгений Тимаков предупредил, что дети начнут чаще болеть в середине января. Он отметил, что в период каникул произойдет стабилизация эпидемиологической ситуации.