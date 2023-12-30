Лунный календарь на январь 2024: благоприятные дни, планирование дел Рассказываем о благоприятных днях в январе по лунному календарю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лунный календарь на январь

С древних времен люди отмечают влияние Луны на самочувствие, а также на неудачные и благоприятные дни лунного календаря. Январь 2024 года не исключение. Рассказываем, когда в первом месяце года будут лучшие дни для достижения целей и изменений в своей жизни. Также расскажем, когда лучше стричься и планировать операцию, согласно лунному календарю на январь.

Благоприятные дни по лунному календарю на январь 2024 года

Зная характеристику каждого лунного дня, можно существенно облегчить свою жизнь, не тратя силы зря. Все дела, сделанные в «правильные» дни, будут легко получаться.

Планирование дел по лунному календарю на январь:

Максимально благоприятные даты: 12, 18, 20, 31

Благоприятные: 1, 2, 3, 17, 24

Наименее благоприятные: 6, 7

Остальные числа нейтральны.

Лунный календарь на январь 2024 года по фазам

Фазы Луны в календаре на январь:

Период убывающей Луны — 1–10 января.

Новолуние — 11 января.

Растущая Луна — 12–24 января.

Полнолуние — 25 января.

Период убывающей Луны — 26–31 января.

Влияние лунных фаз на разные сферы жизни людей имеет долгую историю. Это такие сферы, как:

сельское хозяйство и рыболовство

Фермерыи садоводы следят за фазами Луны, чтобы определять, когда лучше сеять и высаживать растения, урожай. Есть традиции и у рыбаков, связанные с фазами Луны, которые указывают на наиболее благоприятное время для хорошего улова определенных видов рыб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Благоприятные дни лунного календаря на январь

Календари и праздники

С помощью лунных фаз составляют календари и определяют даты праздников. Например, Пасха отмечается в первое воскресенье после первого полнолуния весны. В некоторых культурах Луна также играет роль в определении начала нового года или других важных событий.

Влияние на эмоции и настроение

Например, полнолуние часто ассоциируется с повышенной энергией и возбуждением, в то время как новолуние — это тишина и покой. Люди часто отмечают изменение своего состояния в зависимости от фаз Луны.

Используем фазы Луны с пользой

Что делать в новолуние

Самым благоприятным временем в лунном цикле считается новолуние. В январе оно наступает 11-го. Это хорошее время для постановки целей и загадывания желаний, составления плана по их реализации. Если немного нырнуть в астрологию, то увидим, что новолуние произойдет в знаке Козерог, а значит, особенно будут удаваться рабочие встречи, устройство на работу, продвижение по карьерной лестнице, личностный рост, реализация проектов, проявление профессиональных качеств.

Особенности убывающей фазы

По лунному календарю на январь 2024 года убывающая фаза будет с 1 по 10 января и с 26 по 31 января. Считается, что этот период благоприятен для избавления от всего устаревшего и отжившего, от негатива, от всего, что мешает продвижению по жизни вперед. Убывающая фаза подходит для работы с негативными чувствами (обиды, злость) и психологическими зажимами, для избавления от вредных привычек, для разрыва отношений с людьми, которые тянут назад, не дают развиваться, негативно воздействуют.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Лунный календарь стрижек на январь

Как быть с полнолунием

В январе предстоящего года оно наступит 25-го в 20:55 мск. Полнолуние своей энергетикой сильно влияет на все живое и отражает то, что внутри: у кого-то будет ощущение упадка сил, а у кого-то, наоборот, будет чувствоваться прилив энергии, который лучше направить на достижение целей и физические нагрузки. Иначе нерастраченная энергия может вызвать переизбыток чувств, вспышки агрессии, тревожность. За три дня до полнолуния и три дня после следует воздержаться от конфликтов и выяснений взаимоотношений. Часто при полной Луне люди страдают от бессонницы.

Согласно астрологическому календарю на январь 2024 года, Луна будет находиться во Льве. Полнолуние будет благоприятным для активных людей, будет достаточно энергии для реализации смелых идей, однако принимать решение нужно будет не опрометчиво, а тщательно проанализировав. Отличное время начать менять жизнь к лучшему.

Лунный календарь стрижек на январь 2024 года

Считается, что стрижка, сделанная в «правильный» день, будет наиболее удачной — улучшится здоровье волос, ускорится рост. Многие верят, что стрижка по лунному календарю способна улучшить благосостояние, привлечь деньги, улучшить состояние здоровья. Планируйте свой следующий визит в парикмахерскую с помощью лунного календаря стрижек на январь, тогда увидите, как это работает на практике.

Растущая Луна с 12 по 24 января — наиболее благоприятное время для стрижек, окрашивания, а также для уходовых процедур за лицом и телом. Но и на убывающей Луне есть несколько подходящих дней:

3, 4, 8, 13, 17, 21, 22, 24 и 31 января можно смело стричься, красить волосы, делать косметологические процедуры, начинать любое лечение.

9, 10, 20, 23 и 26 января отлично подойдут для маникюра и педикюра.

Стрижка волос на растущей Луне будет удачной 17, 18, 21, 22 января, а на убывающей — 3 и 4 января.

На убывающей фазе хорошо делать глубокое очищение волос и кожи головы, использовать скрабы, пилинги.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Лунный календарь операций на январь

Лунный календарь операций на январь 2024 года

Многие в жизни сталкиваются с таким важным и ответственным событием, как операция. В январе, как и в течение всего года, для операций значимым является одно правило: чем ближе полнолуние и новолуние, тем меньше вероятность наилучшего исхода хирургических вмешательств. На это время приходится более долгое заживление ран. Если есть возможность выбирать дату, учитывайте благоприятные дни. Это, конечно же, не касается экстренных и срочных операций.

Назначать день операции лучше, когда Луна находится в фазе убывания. Так организм будет быстрее выздоравливать после оперативного вмешательства, а потревоженный орган будет восстанавливаться без осложнений.

Для операционных вмешательств в январе по возможности выбирайте 9, 20, 23 и 26. А вот 4 января после 15:00 и 5 января до 17:19, а также 8, 11, 14, 17, 22 и 25 января, наоборот, стоит повременить с плановыми операциями, если ситуация позволяет.

Не стоит отчаиваться тем, у кого плановая операция не терпит «торговли» по срокам. В любом случае исход операции зависит от профессионализма врачей, а вот процессу восстановления тогда следует уделить особое внимание. И помните, что опасность живет в голове и проявляется в жизни, если её ждать.

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