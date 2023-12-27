Боня сделает повторную подтяжку лица из-за асимметрии глаз после операции Боня сообщила об асимметрии глаз после пластической операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Блогер и модель Виктория Боня в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призналась, что после пластической операции у нее наблюдается асимметрия глаз. По ее словам, один глаз выглядит вытянутым, а другой — более округлым. Боня сообщила, что отправится в клинику в Лос-Анджелесе, чтобы «дотянуть второй глаз».

Я лечу сейчас в Лос-Анджелес, хочу доктору Као (пластический хирург Чи Као. — NEWS.ru) сказать, что, смотрите, вот этот глаз немножко не дотянул. Если подтянуть второй глаз, будет же красиво. Вы же видите разницу? — обратилась к поклонникам блогер.

До этого Боня призналась, что через 2,5 месяца после пластики лица не чувствует верхнюю губу. По словам звезды, она уже может снимать солнцезащитные очки на публике, но до сих пор переживает из-за последствий хирургического вмешательства.



Боня также сообщила, что за ее операцией следили самые известные пластические хирурги мира, в том числе американский специалист по ринопластике Радж Канодия, который «делал нос Ксении Анатольевне Собчак».

Ранее поклонники назвали асимметричным лицо Бони после пластической операции. Некоторые зрители сравнили ее с актрисой Людмилой Гурченко, певицами Любовью Успенской и Инстасамкой. Подписчики также отметили, что Боня использует слишком много фильтров и макияжа для коррекции последствий хирургического вмешательства.