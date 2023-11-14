«Не чувствую верхней губы»: Боня о побочном эффекте пластической операции Боня призналась, что ее верхняя губа онемела после пластической операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер и модель Виктория Боня появилась на премии журнала Voice «Главные лица» после 2,5 месяца с момента пластической операции и сообщила, что она до сих пор не чувствует своей верхней губы, передает корреспондент NEWS.ru. По словам Бони, она переживает из-за последствий хирургического вмешательства, но уже может снимать солнцезащитные очки на публике.

Я очень переживала, до сих пор переживаю, потому что я не чувствую своей верхней губы, — сказала Боня.

Боня также сообщила, что за ее операцией следили самые известные пластические хирурги мира, в том числе американский специалист по ринопластике Радж Канодия, который «делал нос Ксении Анатольевне Собчак».

Ранее поклонники назвали асимметричным лицо Бони после пластической операции. Некоторые зрители сравнили ее с актрисой Людмилой Гурченко, певицами Любовью Успенской и Инстасамкой. Подписчики также отметили, что Боня использует слишком много фильтров и макияжа для коррекции последствий хирургического вмешательства.

Ранее Боня впервые полностью показала лицо после пластической операции, на которую потратила 20 млн рублей. Она опубликовала кадры в образе на Хеллоуин: Боня сняла очки и продемонстрировала лицо с острыми скулами и «лисьими глазами». На снимках также видно увеличившиеся губы и подтянутый лоб звезды «Дома-2». Модель отметила, что осталась довольна результатом операции.