Боня впервые полностью показала лицо после пластики за 20 млн рублей

Фото: Соцсети

Виктория Боня

Телеведущая и блогер Виктория Боня впервые полностью показала лицо после пластической операции, на которую потратила 20 млн рублей. Она опубликовала кадры в образе на Хеллоуин на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Ребята, Хэллоуин — это вообще. Это тот самый день, когда я могу показывать свое лицо, потому что именно в таком образе я себе нравлюсь, — заявила она.

Боня впервые за долгое время сняла очки и показала лицо с острыми скулами и «лисьими глазами». На кадрах также видно увеличившиеся губы и подтянутый лоб звезды «Дома-2».

Ранее Боня рассказала о сложностях во время пластической операции по коррекции формы глаз, которую ей делал в Лос-Анджелесе знаменитый звездный хирург Чиа Чи Као. Этот врач знаменит тем, что работал над внешностью мировой супермодели Беллы Хадид. Телеведущая сообщила, что лежала на операционном столе 14 часов вместо запланированных восьми. По словам Бони, это случилось из-за некоторых нюансов, которые возникли вследствие аппаратной косметологии.

Позднее Боня заявила, что хочет продать на аукционе свои свежие фотографии после пластики. Она предложила подписчикам и журналистам принять участие, чтобы вернуть потраченные на операцию деньги.