«Как Гурченко станет»: новое лицо Бони назвали асимметричным Поклонники назвали асимметричным лицо Бони после операции

Фото: Rocco Spaziani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктория Боня

Поклонники назвали асимметричным лицо блогера и модели Виктории Бони, показавшейся после пластической операции в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Некоторые зрители сравнили ее с актрисой Людмилой Гурченко, певицами Любовью Успенской и Инстасамкой. Подписчики также отметили, что Боня использует слишком много фильтров и макияжа для коррекции последствий хирургического вмешательства.

Как по мне, так под косметикой прячется асимметрия глаз. А что с одной ноздрей? Она как-то утягивается при вдохе. Еще немного — и как Гурченко станет, — заметила поклонница Руслана.

Пользовательница Альбина Бекизова поинтересовалась, почему не работает гимнастика для лица, которую ранее пропагандировала Боня. Подписчица Эльмира отметила, что Боня уделяет слишком много внимания своему лицу, тогда как мире происходит так «много горя». Поклонница Тина назвала стремление к идеальной внешности психическим отклонением.

Это ненадолго, природу еще никому не удавалось обмануть, просто деньги на ветер, — прокомментировала Елена Овсянникова.

Ранее Боня впервые полностью показала лицо после пластической операции, на которую потратила 20 млн рублей. Она опубликовала кадры в образе на Хеллоуин: Боня сняла очки и продемонстрировала лицо с острыми скулами и «лисьими глазами». На снимках также видно увеличившиеся губы и подтянутый лоб звезды «Дома-2». Модель отметила, что осталась довольна результатом операции.

До этого Боня рассказала сложностях во время пластической операции по коррекции формы глаз, которую ей делал в Лос-Анджелесе знаменитый звездный хирург Чиа Чи Као. Этот врач знаменит тем, что работал над внешностью мировой супермодели Беллы Хадид. Телеведущая сообщила, что лежала на операционном столе 14 часов вместо запланированных восьми.