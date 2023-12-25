Когда кончится Рождественский пост и что необходимо сделать до этого дня Напомним, когда начинается Рождественский пост и когда он закончится в 2024 году. Расскажем, как правильно завершить пост, чтобы не навредить здоровью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рождественский пост в 2024 году

Вся жизнь верующих подчинена церковному календарю. Каждый год для православных христиан в России и других странах, где живут последователи этой конфессии, начинается Рождественским постом и завершается им же. Сегодня напомним, когда начинается Рождественский пост, сколько он длится, какие запреты существуют для верующих в этот период и как правильно выйти из поста, чтобы не навредить здоровью.

Начало соблюдения Рождественского поста

Стоит отметить, что практику соблюдения поста придумали еще до возникновения Христианства. Ограничения в пище, определенные нормы поведения практиковались и последователями других конфессий. Несмотря на то что первые упоминания о соблюдении поста есть в Ветхом Завете, ученики Иисуса не соблюдали ограничений в пище, в современном понимании этого слова. Так с какого же года для христиан стал обязателен Рождественский пост? Уже в Новом Завете, который, согласно точке зрения исследователей, был написан в I веке нашей эры, упоминания о соблюдении поста стали носить вероучительный характер.

Именно поэтому истинные последователи Христа стали строго соблюдать эту практику. Первые упоминания о постах встречаются в письменных источниках IV века нашей эры. Известно, что до 1166 года, когда состоялся Константинопольский собор, православный Рождественский пост длился всего одну седмицу. После этого пост, предшествующий таинству Рождения Христа, православные стали держать 40 дней.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Суть Рождественского поста

Суть Рождественского поста

Суть Рождественского поста заключается не только в отказе от животной пищи. Не менее важную роль играют другие ограничения. Так, во время поста запрещены развлечения, нежелательно зачатие детей, запрещены свадьбы, нельзя чрезмерно веселиться, предаваться праздности и лени, уделять слишком много времени хобби, при этом необходимо посвящать посещению храма и молитвам положенное время. Все вместе это позволяет христианину очиститься от всего наносного, стать ближе к Богу.

Современная Церковь более мягко относится к соблюдению мирянами этих канонов, однако для самих церковников они остаются такими же строгими и обязательными, как и много веков назад.

Календарь Рождественского поста

Весь период Рождественского поста можно разделить на четыре части:

С 28 ноября по 19 декабря — наименее строгая часть поста, в разрешенные дни позволяется употребление в пищу рыбы, горячих кушаний с маслом, а также меда и вина.

С 20 декабря по 31 декабря — рыба в большинство дней попадает в список запрещенных продуктов, в меню также ограничивается употребление масла.

С 1 по 6 января — наступает самая строгая часть Рождественского поста. Разрешено только сухоядение, в четные будни дни горячая еда. Масло запрещено.

6 января, Сочельник — самый важный день поста, предполагающий максимальную аскезу. В эту дату запрещено принимать пищу до появления первой звезды. После чего для трапезы разрешается выставить сочиво — это сваренные в меду пшеничные зерна или, более привычный для верующих вариант, рис с изюмом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Православный Рождественский пост

Питание в Рождественский пост по дням

Сейчас, в преддверии светского праздника, Нового года, верующим необходимо как никогда строго соблюдать пост, ограничивая себя в праздных хлопотах и суете. Это же касается и пищевых ограничений.

Понедельник, 25 декабря. В меню могут быть постные супы и каши. Разрешены грибы и овощи. Масло и рыба запрещены.

Вторник, 26 декабря. На стол можно ставить всю ту же пищу, что в понедельник, но разрешено добавление небольшого количества растительного масла.

Среда, 27 декабря. Термическая обработка пищи запрещена — это день сухоядения. В меню вода, сырые овощи и фрукты, орехи, мед, сухофрукты. Разрешено употребление соли.

Четверг, 28 декабря. Такой же рацион, как во вторник.

Пятница, 29 декабря. Меню повторяет то, что было разрешено в среду.

Суббота, 30 декабря. Допускается, помимо растительной пищи с добавлением масла, употребление рыбы. Морепродукты также входят в список разрешенных блюд.

Воскресенье, 31 декабря. Такое же меню, как в субботу.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Календарь Рождественского поста

Далее следует самая строгая часть Рождественского поста.

Понедельник, 1 января. Постный день, разрешены каши, термически обработанные овощи, супы. Масло запрещено.

Вторник, 2 января. Такое же меню, как в понедельник.

Среда, 3 января. День сухоядения.

Четверг, 4 января. Постный день без масла.

Пятница, 5 января. Сухоядение.

Суббота, 6 января. Рождественский Сочельник. До первой звезды принимать пищу запрещается.

Стоит добавить, что издревле от соблюдения поста освобождались беременные женщины, маленькие дети, пожилые люди, чье состояние здоровья не позволяло соблюдать жесткую диету. Также получать полноценное питание могли раненые и воины, путники, находящиеся в дороге.

Как правильно подготовиться к посту и завершить его

Чтобы соблюдать ограничения в пище было легче, рекомендуется начать вводить некоторые запреты до начала поста. Постепенно отказываться от жирной и жареной пищи, употребления мяса, яиц, кисломолочных продуктов. Также не уместно увеличивать количество порций, чтобы заглушить голод из-за отсутствия в рационе животных жиров и белков.

Не менее важно правильно разговеться. По статистике, в рождественскую ночь резко вырастает количество вызовов скорой помощи к пациентам, которые, завершив пост, предались чрезмерному употреблению пищи, которая до этого долгое время была для них запрещена. Такой резкий выход из жесткой диеты нередко сопровождается обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта или приводит к нарушению его работы, вплоть до необходимости оперативного вмешательства.

Поэтому начинать рождественское застолье следует, как и предписывают церковные правила, с сочива. Затем в рацион постепенно, в течение нескольких дней, можно вводить нежирное мясо, яйца, творог.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рождественский пост по дням

Рождественский пост в 2024 году

В этом году, как обычно, пост завершится в ночь с 6 на 7 января. К этому времени православные христиане должны не только быть очищены от скверны телесно, но и духовно. А это значит, что во время поста им удалось соблюсти все требования: не сплетничать, не злословить, не осуждать, не предаваться лени и унынию.

Вечером 6 января во всех храмах России начинаются торжественные богослужения. Обычно начало службы в 17:00 — это навечерие Рождества Христова. Непосредственно Рождественская служба — всенощная — начинается в 23:00 и длится от двух до четырех часов. После этого верующие возвращаются домой и садятся за праздничный стол.

Следующая Рождественская служба начинается в шесть утра, затем в полдень и вечером. Верующим не обязательно посещать их все. Кроме того, прочитать молитвы можно в кругу семьи перед домашним иконостасом.

Во время Рождественского поста требуется, чтобы православные хотя бы 1 раз исповедались и подошли к причастию. Сделать это можно в том числе и во время навечерия 6 января.

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