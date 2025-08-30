Готовим маринованные кабачки на зиму: очень простая и вкусная закуска

Любите овощные закуски? Тогда попробуйте маринованные кабачки! Это простое в приготовлении лакомство идеально дополнит обеденный стол. Рассказываем, как замариновать кабачки ломтиками в домашних условиях.

Ингредиенты

Кабачки — 1 кг

Вода — 1 л

Лавровый лист — 2-3 шт.

Перец горошком, гвоздика, соль — по вкусу

Белый винный уксус 6% — 200 мл

Способ приготовления

Кабачки тщательно промойте и, удалив кончики, нарежьте кружочками. Стерилизуйте банки. Высыпьте на дно перец, гвоздику и лаврушку. Следом плотно выложите нарезанные кабачки. Залейте их кипятком и оставьте на 5 минут. Перелейте воду из банок в сотейник или кастрюлю. Всыпьте соль и сахар, вскипятите, затем снимите с плиты и добавьте винный уксус. Сразу влейте маринад к кабачкам. Закрутите банки стерильными крышками и заверните в полотенце. Дайте им полностью остыть при комнатной температуре. После остывания храните маринованные кабачки в холодильнике.

