День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 12:48

Готовим маринованные кабачки на зиму: очень простая и вкусная закуска

Маринованные кабачки Маринованные кабачки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Любите овощные закуски? Тогда попробуйте маринованные кабачки! Это простое в приготовлении лакомство идеально дополнит обеденный стол. Рассказываем, как замариновать кабачки ломтиками в домашних условиях.

Ингредиенты

  • Кабачки — 1 кг
  • Вода — 1 л
  • Лавровый лист — 2-3 шт.
  • Перец горошком, гвоздика, соль — по вкусу
  • Белый винный уксус 6% — 200 мл

Способ приготовления

Кабачки тщательно промойте и, удалив кончики, нарежьте кружочками. Стерилизуйте банки. Высыпьте на дно перец, гвоздику и лаврушку. Следом плотно выложите нарезанные кабачки. Залейте их кипятком и оставьте на 5 минут. Перелейте воду из банок в сотейник или кастрюлю. Всыпьте соль и сахар, вскипятите, затем снимите с плиты и добавьте винный уксус. Сразу влейте маринад к кабачкам. Закрутите банки стерильными крышками и заверните в полотенце. Дайте им полностью остыть при комнатной температуре. После остывания храните маринованные кабачки в холодильнике.

Ранее мы поделились рецептом варенья из слив.

блюда
еда
закуски
кабачки
овощи
рецепт
рецепты
урожай
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США нашли способ отправить войска на Украину
В Анапе собрали весь мазут со дна Черного моря
Авиакомпании обязали сохранять пассажирам обратные билеты при опозданиях
Забудьте о варенье! Этот джем из груши и имбиря взорвет вкусовые рецепторы
Экзотический отдых обернулся для россиянки кошмаром и трехмесячной болезнью
Франция обсудит со странами Евросоюза «план истощения ресурсов» России
Россиянам объяснили, как мошенники пытаются обойти закон о дропперах
В Часове Яре заметили поляков и чернокожих
Лето закончилось, идут холода: прогноз погоды в Москве в начале сентября
Хакеры атаковали известное немецкое издание
«Упорно ползет на кладбище»: Европу предостерегли от удара по России
Стало известно, как на самом деле Елизавета II относилась к выходу из ЕС
«Слишком много знал»: депутат назвал вероятные причины убийства Парубия
Зеленский подтвердил смерть экс-спикера Рады
Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Пугачева разводится с Галкиным и едет в Россию? Подробности, что известно
Появилось предполагаемое фото стрелка, который убил Парубия
Появились подробности убийства экс-председателя Верховной рады
Как приготовить соус сациви в домашних условиях: классический рецепт
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками
Общество

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками

Острый перец на зиму: самый простой способ заготовки
Общество

Острый перец на зиму: самый простой способ заготовки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.