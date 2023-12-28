Как и когда отмечают китайский Новый год Рассказываем все, что нужно знать про китайский Новый год

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Китайский Новый год

С наступлением зимы повсеместно заходит речь о восточном календаре, лунных циклах и животных-покровителях года. Поводом для подобных разговоров становится так называемый китайский Новый год. Разбираемся, что это за праздник, когда и в каких странах его справляют, а главное — где отмечают китайский Новый год в России.

Какого числа отмечают китайский Новый год

Первый вопрос, на который стоит ответить: какого числа отмечают китайский Новый год? В то время как западный Новый год имеет фиксированную дату (ночь с 31 декабря на 1 января), в Китае все намного сложнее. А все потому, что дата праздника меняется из года в год. Возникает закономерный вопрос: по какому календарю отмечают китайский Новый год? Отвечаем: расчет ведется не по григорианскому календарю, а по лунному. Поэтому праздник имеет соответствующее второе название — «лунный Новый год».

Новый год в Китае приходится на второе новолуние, следующее за зимним солнцестоянием (оно, напомним, проходит 21 декабря). Так что на вопрос «Какого числа отмечают китайский Новый год?» нет единого ответа. Каждый год праздник выпадает на разные числа, находящиеся в промежутке с 21 января по 21 февраля.

2024 год начнется в Китае 10 февраля и продлится до 28 января 2025 года. Его зодиаком-покровителем станет Зеленый Деревянный Дракон.

Как китайцы отмечают китайский Новый год

Новый год — главный праздник китайцев, так что и справляют его на широкую ногу. Дома украшаются свитками с пожеланиями благополучия, гирляндами из красных фонарей и денежными деревьями.

Декорации выбраны неслучайно. Согласно легенде, Новый год на Востоке начинается с пришествия чудовища Нянь. Оно похищает людей и скот, разоряет запасы продовольствия. Отвадить монстра можно алым цветом и шумом. Именно поэтому на китайский Новый год столь востребованы хлопушки, фейерверки и бумажные украшения с багряными узорами.

Говоря о том, как китайцы отмечают китайский Новый год, нельзя не сказать, что новогодняя ночь — только начало торжества. Восточный праздник длится целых 15 дней. Такие продолжительные каникулы проходят за семейными встречами, посещениями храмов и запусками фейерверков и петард. На улицах устраиваются шумные фестивали с ритуальными танцами Льва и Дракона.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Какого числа отмечают китайский Новый год

Китайский Новый год считается семейным праздником. В этот период стоит встретиться с родителями и родственниками. Устраиваются домашние застолья. Подаются традиционные праздничные угощения: пельмени (цзяоцзы), рисовые пироги, лапша.

Когда китайцы отмечают китайский Новый год, они непременно обмениваются символическими подарками. Такими являются красные конверты с деньгами и мандарины — знаки благосостояния. Хорошей приметой считаются парные подарки (к примеру, два мандарина): они привлекают благополучие и гармонию в семью.

К слову, западный Новый год в Китае тоже отмечают. К началу января дома и торговые центры украшаются елками. Однако само празднование проходит куда скромнее, нежели чествование восточного Нового года.

Какие страны отмечают китайский Новый год

Вопреки названию, праздник справляют не только в Поднебесной. Какие еще страны отмечают китайский Новый год? В этот список входят:

Сингапур;

Филиппины;

Таиланд и другие государства Восточной Азии.

Мы разобрались с тем, как отмечают китайский Новый год в Китае. А как проходит праздник в других странах? В них распространены схожие традиции. Например, в Сингапуре города украшаются красными и золотыми гирляндами. Жители посещают праздничные базары, участвуют в парадах и шествиях. Чем громче отмечается Новый год, тем лучше: шум отпугивает злых духов. Ну и конечно, не стоит забывать про символическую уборку. Она проводится накануне праздника и нужна, чтобы оставить весь негатив в прошлом году.

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Какие страны отмечают китайский Новый год

Где в России отмечают китайский Новый год

Мечтаете стать частью незабываемого праздника? Спешим вас обрадовать: китайский Новый год отмечают и на территории России. Правда, здесь он не имеет символического значения и является скорее экзотической забавой, нежели важным торжеством.

Москвичам стоит провести 10 февраля на ВДНХ. Там будут проводиться шествия с бумажным драконом, танцы в национальных костюмах, мастер-классы для взрослых и детей. Любителей спорта ждут открытые занятия традиционной гимнастикой цигун. Не обойдется и без выставок-реконструкций.

Петербуржцев тоже ждет пышный праздник. Жители северной столицы смогут посетить тематические книжные ярмарки, художественные выставки, мастер-классы по каллиграфии, концерты.

Теперь вы не только знаете, когда отмечают китайский Новый год в 2024 году, но и знакомы с традициями этого яркого праздника. Для китайцев это не только время семейного единения и веселья, но и важный, имеющий давнюю предысторию день. Поэтому всем отмечающим лунный Новый год стоит уважать восточные верования и тщательно подготовиться к торжеству.

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