Какие изменения в законах ожидают россиян с 1 января 2024 года Узнаем, какие изменения 1 января ожидают пенсионеров, льготников, жителей новых регионов и всех работающих граждан

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В первый месяц 2024 года в России вступит в силу ряд новых законов, также с 1 января станут актуальными изменения в уже действующих нормативно-правовых актах. Узнаем, когда теперь граждане России станут выходить на пенсию, на сколько проиндексируют социальные выплаты, кому будет положен материнский капитал и останется ли доступной льготная ипотека.

Что поменяется с 1 января 2024 года для пенсионеров

С 1 января 2024 года вступят в силу очередные изменения, касающиеся возраста выхода на пенсию. Это очередной этап пенсионной реформы, запущенной в 2019 году. Так, с 2024 года мужчины будут выходить на заслуженный отдых в возрасте 63 лет, женщины — по достижении 58 лет.

Однако получить пенсию не удастся, если к этому моменту у работника трудовой стаж не достиг 15 лет, а количество пенсионных баллов — менее 28,2.

Зато те, кто уже получает пенсию по старости, с начала следующего года получат прибавку к выплатам. Изменения коснутся всех неработающих пенсионеров — выплаты для них будут проиндексированы на 7,5%.

Какие изменения с 1 января 2024 года ожидают родителей

Что поменяется с 1 января 2024 года для некоторых родителей? С нового года матери-героини, а также ячейки общества, награжденные орденом «Родительская слава», не будут выплачивать НДФЛ с полагающихся им выплат от государства.

Также с января родители детей-инвалидов приобретут право получать выплату по уходу за ребенком с особыми потребностями здоровья, даже если они официально трудоустроены.

Еще одно важное изменение коснется материнского капитала: теперь получить его смогут только те родители, которые являлись гражданами РФ в момент рождения малыша, который при этом стал гражданином России по праву рождения.

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Изменения в налоговом законодательстве с нового года

Два изменения, важные для граждан, вступят в силу с нового года в сфере налогообложения. Так, вырастет размер социальных налоговых вычетов, в том числе на лечение и обучение, — сумма, которую можно вернуть, увеличится на 30 тыс. руб. и достигнет предельной величины в 150 тыс. руб.

Также более чем в два раза увеличится размер налогового вычета на обучение детей. С 1 января сумма вычета составит до 110 тыс. руб. в сумме для обоих родителей.

Еще одно нововведение, касающееся налогообложения, грядет для получателей премий, призов и грантов. Теперь получатели таких денежных выплат будут освобождены от уплаты НДФЛ.

Как изменится МРОТ и что ждет работников на удаленке со следующего месяца

Уже менее чем через две недели минимальный размер оплаты труда вырастет до 19 тыс. 242 руб. Увеличение МРОТ повлияет на размер выплат тем работникам, чьи зарплаты привязаны к этому показателю. Какие же изменения ожидаются в оплате труда государственных служащих с 1 января 2024 года? С этого дня начнет действие закон, согласно которому индексация окладов судей, помощников сенаторов и депутатов, а также госслужащих до конца 2024 года производиться не будет. Однако это не коснется зарплат военнослужащих и силовиков.

Также с 1 января 2024 года вступят в силу изменения, согласно которым все официально трудоустроенные работники российских предприятий, работающие удаленно, будут обязаны уплачивать НДФЛ одинакового размера — 13%, невзирая на резиденство и место исполнения служебных обязанностей. В случае если их уровень дохода окажется выше 5 млн руб., ставка НДФЛ для них поднимется до 15%.

Также со следующего месяца вступят в силу масштабные изменения в Закон о занятости. Согласно новой редакции документа, мобилизованные граждане и контрактники, завершившие службу, а также члены их семей получат приоритет при приеме на работу. Работодатели, принимающие в штат молодых сотрудников, смогут рассчитывать на финансовую поддержку от государства. В новой редакции закона также прописано положение об индексации пособий по безработице и ряд других дополнений.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие новшества появятся с 2024 года в финансовой сфере

С 1 января минимальный первоначальный взнос по ипотеке составит 30%. Такую сумму заемщику необходимо внести для того, чтобы не применялись надбавки по ипотечным кредитам, выданным гражданам с показателем долговой нагрузки не выше 60%.

С этой же даты микрофинансовые организации при выдаче займов населению получат обязательство рассчитывать долговую нагрузку получателей кредита и сообщать им о рисках в письменной форме, если на платежи по кредитам у них будет уходить более половины доходов.

Также с начала следующего года граждане смогут оформлять кредитные каникулы не только на ипотечные займы, но и на потребительские.

Законодательные нововведения в других сферах

Необходимо упомянуть еще несколько нововведений в законодательстве, которые вступят в силу с 1 января.

Так, с этого дня верхняя граница призывного возраста для граждан России мужского пола увеличится на три года и составит 30 лет.

Закон «Об ОСАГО» станет распространяться на автовладельцев, проживающих на новых территориях: в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, с начала следующего года пошлина за предоставление лицензии на оказание услуг связи вырастет более чем в сотню раз и составит 1 млн руб. вместо 7,5 тыс. руб. Изначально проект закона был внесен Минцифры РФ. Специалисты объяснили рост пошлины необходимостью борьбы с операторами — нарушителями законодательства.

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