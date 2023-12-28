Стало известно, о чем россияне спрашивают психологов после Нового года Психолог Орлова: россияне после Нового года спрашивают, как влиться в работу

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Россияне после Нового года чаще всего обращаются к психологам с вопросами о том, как вновь влиться в работу, рассказала ТАСС психолог Анетта Орлова. По ее словам, второй по популярности вопрос — как восстановить гармоничные отношения с родственниками, поскольку во время долгих семейных праздников между домочадцами часто возникают конфликты и споры.

Вообще большинство людей сегодня обращаются с темой личных отношений, с темой тревожных расстройств, потому что их сейчас много в силу высокой неопределенности. И, конечно, часто спрашивают как найти себя, как обрести себя в профессиональной сфере, — отметила специалист.

Ранее психолог Евгений Идзиковский рассказал, что добиться желаемых результатов в новом году можно, но важно ставить перед собой выполнимые цели. Специалист подчеркнул, что лучше выделить одно важное направление, а затем определиться, что и как конкретно нужно сделать. Идзиковский уточнил, что многие взрослые перед Новым годом загадывают невыполнимые желания, таким образом подсознательно перекладывая ответственность за свою жизнь на внешние силы.

Психолог Марина Гарбажа до этого заявила, что данные себе новогодние обещания, как правило, забываются уже к концу праздничных выходных по причине их неосознанности. По ее словам, если человек действительно что-то хочет, ему необязательно ждать новогодней ночи.