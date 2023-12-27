Психолог дал совет, как правильно ставить цели на новый год Психолог Идзиковский: важно ставить выполнимые цели на новый год

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Чтобы добиться желаемых результатов в новом году, важно ставить перед собой выполнимые цели, рассказал психолог Евгений Идзиковский. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнул, что лучше выделить одно важное направление. Это позволит понимать, что конкретно нужно сделать, чтобы получить желаемый результат.

Загадывать нужно что-то, что зависит от тебя. <...> Лучше выделить одну цель или одну мечту. Это нужно, чтобы из недельной задачи поставить завтрашнюю. Чтобы каждый день знать, что конкретно надо сделать, чтобы приблизиться к годовому результату, — пояснил психолог.

Каждую неделю следует смотреть, чего уже удалось достичь. Идзиковский уточнил, что многие взрослые перед Новым годом загадывают невыполнимые желания. Более того, они часто перекладывают ответственность за исполнение своих желаний на внешние силы, тем самым убеждая себя, что сами не могут решить какую-либо проблему. Психолог предупредил, что цели в такой ситуации будет тяжело достичь.

Психолог Марина Гарбажа ранее заявила, что данные себе новогодние обещания, как правило, забываются уже к концу праздничных выходных по причине их неосознанности. По ее словам, если человек действительно что-то хочет, ему необязательно ждать новогодней ночи.