Европейским фермерам пригрозили проблемами из-за Украины Минсельхоз Венгрии: фермеры ЕС опасаются конкуренции на рынке со стороны Украины

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Вступление Украины в Евросоюз может угрожать интересам европейских фермеров, заявил газете Magyar Nemzet глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь. По мнению руководителя ведомства, Киев хочет стать частью Союза «без необходимости соблюдать все правила и законы, которым должны следовать фермеры ЕС».

Членство Украины в ЕС окажется фундаментальной угрозой для европейских фермеров и всей сельскохозяйственной отрасли. <...> Европейским фермерам сложно конкурировать с сотнями тысяч гектаров украинских ферм, принадлежащих крупному западному капиталу, которые производят по гораздо более мягким правилам и используют средства защиты растений, не используемые больше в Евросоюзе, — говорится в сообщении.

Таким образом, по словам политика, ЕС важно сохранить жизнеспособность европейских ферм, а также выступать за интересы подобных частных предприятий и обеспечивать сбалансированную деятельность внутреннего рынка. Как сообщил министр, Венгрия независимо от обстоятельств планирует отстаивать национальные интересы своих аграриев.

В ноябре сообщалось, что европейские фермеры опасаются вступления Украины в ЕС по причине угрозы конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции. Отмечалось, что странам Европы придется восстанавливать украинское хозяйство, а это потребует больших финансовых вливаний и в дальнейшем приведет к увеличению выпуска украинской продукции и вынудит еврофермеров сократить собственное производство на 20%.