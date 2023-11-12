Европейские фермеры рассказали, почему не ждут Украину в ЕС L’Opinion: вступление Украины в ЕС заставит фермеров сократить продукцию на 20%

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Европейские фермеры опасаются вступления Украины в ЕС по причине угрозы конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции, сообщает французское издание L’Opinion. Авторы отмечают, что странам Европы придется восстанавливать украинское хозяйство, что потребует больших финансовых вливаний, а в дальнейшем приведет к увеличению выпуска украинской продукции и вынудит еврофермеров сократить собственное производство на 20%.

Фермеры в старой аграрной Европе опасаются сильных искажений внутриевропейской конкуренции. <...> Под ударом могут оказаться целые отрасли. <...> Возникнет двухскоростная сельскохозяйственная Европа, в которой исторические игроки будут бездействовать, а Украина — взрывать счетчики производства. Центр тяжести сельского хозяйства радикально сместится на восток, — говорится в материале издания.

По данным издания, регулирование отрасли сельского хозяйства в настоящее время является интегрированной политикой Евросоюза. Это заставит перераспределять фонды, размер которых при этом не изменится, в пользу больших площадей Украины.

В минувшую среду, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Там обусловили принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда условий. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сроки вступления двух стран в европейскую организацию зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам».

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ограничить членов объединения в праве вето, чтобы упростить вступление в него новых стран, в том числе и Украины. Реформирование блока некоторые страны, включая Германию и Францию, ставят в качестве условия для его расширения.