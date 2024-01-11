Россиянам напомнили, что делать при обморожении Врач Шаповалов посоветовал увести пострадавшего от обморожения в тепло

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Пострадавшего от обморожения необходимо увести в теплое помещение, рассказал врач Александр Шаповалов. В беседе с ЕАН специалист подчеркнул, что важно снять с него холодную одежду. Обмороженные участки нужно растирать аккуратными движениями до появления чувствительности.

Если вы заметили, что кожа побледнела, потеряла чувствительность, на ней появились белые пятна — срочно уведите пострадавшего в теплое помещение и снимите холодную одежду. Обмороженные участки растирайте нежными движениями, — пояснил Шаповалов.

После восстановления кровообращения кожа покраснеет. Врач предупредил, что может появиться небольшой отек. Пострадавшего также необходимо напоить некрепким чаем, морсом или компотом. После этого следует уложить его в постель и укрыть теплым одеялом. Специалист посоветовал накрыть пострадавшие участки кожи теплоизолирующей повязкой и закрепить ее бинтом. При серьезном обморожении на следующий день могут появиться пузырьки с жидкостью. В такой ситуации необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Терапевт Варвара Рубан ранее предупредила, что морозная погода может представлять серьезную опасность для здоровья, главные риски связаны с переохлаждением органов дыхания и конечностей. Она также отметила, что одежда в такую погоду должна защищать от холода не только все тело, но и лицо.