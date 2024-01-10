Россиян предупредили о главных опасностях морозов Терапевт Рубан: морозная погода опасна для органов дыхания и конечностей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Морозная погода может представлять серьезную опасность для здоровья, главные риски связаны с переохлаждением органов дыхания и конечностей, рассказала Lenta.ru терапевт Варвара Рубан. Она также отметила, что одежда в такую погоду должна защищать от холода не только все тело, но и лицо.

Первое, что чаще всего страдает в холодную погоду, — органы дыхания. И причина этому кроется не только в отрицательной температуре воздуха, но и в привычке дышать ртом. При дыхании через рот воздух не очищается, не подогревается и не увлажняется, что часто приводит к заболеваниям горла и трахеи, — пояснила врач.

Она добавила, что в холодную погоду существует риск обморожения пальцев носа и ушей. Врач пояснила, что эти части тела замерзают в первую очередь, поскольку не имеют достаточной теплоизоляции в виде подкожного жира. Поэтому зимой обязательно следует носить шапку, шарф и варежки. Перчатки, по словам терапевта, достаточной защиты от обморожения рук не обеспечивают.

Врач также указала, что морозная погода особенно опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Резкий холод увеличивает вероятность спазмов сосудов. Поскольку сердцу становится труднее прокачивать, это может спровоцировать приступы стенокардии у пациентов с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала, что при сильных морозах следует одеваться многослойно. При этом одежда должна быть достаточно свободной, чтобы не стеснять движения и не ухудшать циркуляцию крови. Обувь, по словам, врача, не должна быть тесной и влажной. Специалист посоветовала отказаться от ношения колец и сережек в холодную погоду.