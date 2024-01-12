Малышева рассказала, какие обследования нужно пройти россиянам в 2024 году Малышева посоветовала россиянам сделать УЗИ сонных артерий и тонометрию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ультразвуковое исследование сонных артерий и тонометрия могут помочь выявить новообразования в головном мозге и глаукому на ранних стадиях, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, полезным также является простое измерение уровня сахара в крови, так как оно может помочь диагностировать заболевания сердечно-сосудистой системы.

Врач-иммунолог Андрей Продеус уточнил, что УЗИ сонных артерий следует пройти в том случае, если пациент сталкивается со спутанностью мыслей и головокружениями. По его словам, эти симптомы могут указывать на нарушения мозгового кровообращения и являются предвестниками инсульта. Кроме того, они характерны для опухолей головного мозга.

Когда есть затруднения кровотока в сонной артерии, мозг хуже снабжается кислородом и питательными веществами. Это приводит к пространственным нарушениям, головной боли и головокружению, — объяснил он.

В свою очередь врач-офтальмолог Михаил Коновалов советует пройти тонометрию, позволяющую измерить глазное давление. Она помогает своевременно выявить глаукому, способную значительно ухудшить зрение. Отмечается, что от глаукомы помогает избавиться операция по замене хрусталика глаза.

В свою очередь врач-кардиолог Герман Гандельман порекомендовал сдать анализ на сахар и холестерин, а также сделать УЗИ сердца под нагрузкой. Эти обследования, по его словам, помогают выявить ишемическую болезнь сердца.

Малышева ранее рассказала, как сдать тест на синдром Рейно в домашних условиях. По ее словам, для этого необходима емкость с холодной водой.