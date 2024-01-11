Малышева рассказала, как сдать тест на синдром Рейно в домашних условиях Малышева предупредила об опасности холодов для людей с синдромом Рейно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синдром Рейно — опасное заболевание, которое можно диагностировать по простому тесту, проводимому в домашних условиях, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, для этого понадобится лишь емкость с холодной водой или льдом. Своевременная диагностика заболевания позволит начать лечение и избежать ампутации пальцев, отметила телеведущая.

Врач-кардиолог Герман Гандельман объяснил, что синдром или болезнь Рейно — это заболевание, характеризующееся сильным сужением сосудов и остановкой кровотока. Для диагностики данного заболевания необходимо положить руку в холодную воду на одну минуту. Если конечность побелела и не вернулась к нормальному цвету за короткий срок после вытаскивания из воды, то это может являться признаком синдрома. В таком случае необходимо обратиться к врачу.

Заболевание Рейно хорошо лечится, потому что мы даем лекарства, расширяющие сосуды. Обычно это блокаторы кальциевых каналов, — уточнил Гандельман.

Второй тест, который также рекомендуется пройти зимой, это подъем по лестнице. Если после подъема на второй этаж возникает одышка, то у пациента может быть стенокардия. В таком случае необходимо пройти коронарографию. При синдроме Рейно данная процедура противопоказана, отметил врач.

Наконец, третий тест — это тест с нитью, позволяющий диагностировать диабетическую нейропатию. В случае, если пациент с закрытыми глазами не может почувствовать нить при легком прикосновении, у него может быть данное заболевание. Это обусловлено тем, что при нейропатии теряется чувствительность, в том числе чувствительность к обморожению.

Малышева ранее рассказала, как морозная погода влияет на здоровье. По ее словам, она может спровоцировать приступ мерцательной аритмии, так как при воздействии холодных температур сосуды сужаются, а нагрузка на сердце увеличивается.